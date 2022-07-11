富邦媒6月營收創歷史第三高 上半年營收480.76億元

富邦媒（8454）公告6月營收88.6億元，年增達6.5%。儘管去年因疫情墊高基期，但本年度營收仍持續創同期新猷，刷新單月歷史第三高。累計上半年合併營收480.76億元，較去年同期成長18.4%，上半年營運再攀新高峰。

富邦媒旗下momo網路購物6月份營運續創歷史同期新高，年增7.7%，業績占比達全公司營業額的96%。營收成長動能來自網購年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻，6月18當日有購會員年增16%。此外，momo持續引進國內外知名品牌進駐開店，6月份迎來人氣消費電子產品品牌「小米」、英國NO.1頂級奢華護膚「ELEMIS」、超模米蘭達可兒創立的「KORA可瀾有機」等品牌進駐開設品牌旗艦館；加上momo攜手Le Creuset、蘭蔻、聯合利華等品牌打造超級品牌日創下的亮眼佳績，皆為營運添翼。

後疫情時代逐步恢復正常生活，在國人預防保健意識抬頭下，持續暢旺站內保健食品如維他命、雞精、魚油等買氣；而居家運動器材如垂直律動機依舊熱銷。國內飯店住宿等旅遊商品，隨著暑假旅遊旺季的到來，買氣也有顯著的回溫。

看準全民網購時代的到來，momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，雙北地區3小時內快訂快到，舉凡乳品、蛋品、水果、水產及肉品等「生鮮冷藏」都能一鍵下單新鮮送上門。

此外，迎戰2022下半年網購刷卡商機，網購神卡「momo信用卡」5% 回饋無上限福利再延長，即日起至12月31日，凡消費者於momo通路結帳時選擇使用momo卡，享有5% momo幣回饋無上限，各類3C家電及生活用品等指定精選品牌，並享最高10% momo幣回饋無上限。