百貨迎來復甦期！新光三越推卡利HIGH拚振興

邁入暑假，百貨逐步迎來復甦期！百貨龍頭新光三越表示，6月起出現強勁成長，人流和業績跟去年同期相比成長一倍，上半年業績更有一成成長。7月截至目前為止，亦達到前年同期目標，近期新光三越將舉辦夏換季折扣促銷「夏天卡利HIGH 」，該檔期業績喊出要回歸2019疫情前，目標挑戰75億元，甚至比2019年微幅正成長。

新光三越表示，今年4月至5月疫情嚴峻，確診人數開始破萬，不過隨著民眾生活逐步恢復正常，​以指標信義區來看，6​月底​至​​​7​月​初​暑假​天天​買氣​都很熱絡，​無論​平日​或​假日都有不錯人流，​雖然和疫情前比​仍​有落差，​但已​回到今年5月之前的週末假日水準。​

​商品部分來看，今年6月表現最亮眼，也最跌破眼鏡的是男裝，成長超過三成，新光三越表示，推測是因先前辦公室分流，大家宅在家工作，不需要穿正式服裝。如今逐步解封，開始需要購買男裝，故業績成長特別明顯。

除了男裝之外，高爾夫球相關商品業績大爆發，其中有運動服和運動鞋；另外，化妝品包括彩妝和防曬商品，從6月開始亦有不錯表現，可看出大家慢慢解封，走出家門。

再來，新光三越表示，6月以來夏換季折扣並迎來暑假，7月14日起至8月18日將舉辦「夏季卡利HIGH」，打破以往只送禮券的規則，首度推出點數回饋，將不限日、不限店於全台15家分店、新光三越APP、電商平台skm online，線上線下消費可同步累計。