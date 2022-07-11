爆冷！使用權住宅6折入住精華地段 成北市點閱最高社區

房價越漲越高，過去冷門的使用權住宅，反掀熱潮，永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計今年6月台北市各社區的點閱數，第一、二名分別是「京站花園廣場」、「華固新天地-YOHO特區」，兩者均是使用權住宅，專家分析，使用權住宅因有年限限制，通常能以6-7折行情進駐精華地段，在高房價年代受到置產族喜歡。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，近年房價快速飆漲的環境下，使用權住宅憑藉著地段和價格優勢，贏得了不少預算有限又偏好市中心的購屋族青睞，以及看好投報率的置產客群目光，市場關注度相當火熱。

點閱數第一的「京站花園廣場」是相當具指標的使用權住宅，位於大同區台北車站旁，坐擁北市交通軸心機能，目前該社區每坪成交單價約落在40萬元，相較周邊住宅單價動輒百萬以上，低門檻入手精華地段，成為不少人的購屋選擇。

「華固新天地-YOHO特區」位於北市重要交通幹道的羅斯福路六段旁，距離捷運景美站不遠、公車班次也多，往來各區都很便利，生活機能也有景美夜市商圈，滿足日常採買、飲食需求，各項機能都十分成熟，相較周邊社區的7字頭成交單價，目前華固新天地的成交均價在49.6萬，以市價6-7折行情進駐精華地區，令不少購屋族大為動心。

不過，需要注意的是，無論是地上權住宅或是使用權住宅，兩者都有使用年限的限制，年限期滿土地都必須歸還政府，地上權住宅無法取得土地所有權，但購買後會取得建物的所有權；使用權住宅無法取得土地所有權，也無法取得建物所有權，換言之，購屋者僅擁有房屋使用的權利，並無法擁有土地及房屋所有權，「京站花園廣場」與「華固新天地-YOHO特區」均屬於此類。

陳賜傑指出，地上權、使用權住宅，因有使用年限的限制、缺乏土地所有權、貸款條件差、需繳交地租等情事，都將導致未來增值、轉售空間受限，有意購買這類型住宅的民眾還需多加留意。

另外，觀察10大熱門點閱社區可以發現，除了內湖區的「瓏山林藝術館」、萬華區的「潤泰萬囍」、文山區的「信義18號」平均單價高於行政區之外，其餘7個社區平均單價都較行政區親民不少。

陳賜傑解釋，台北市寸土寸金，高房價壓力讓不少購屋族望其項背，因此當高房價的行政區有實惠親民的中古社區可入手時，就會深獲買方青睞。