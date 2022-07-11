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單身帶動小宅流行？這兩族群成長更驚人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

小宅近年快速崛起，一般認為，現代年輕人流行單身不婚是主因，但房仲分析內政部統計資料，近年國內結婚不生的頂客族、小孩長大離家的空巢族，增加速度更快，由於只有夫妻兩人，購屋空間不需太大，小三房或兩房的小宅產品因此成為市場主流。

根據台灣房屋統計內政部家庭型態資料，自101年以來至109年為止，家庭只有一人的戶別，占比從11%增加至14.4%，增加3.4個百分點，9年增加38萬戶，而家戶中僅夫妻占比，則從16.8%，增加至20.3%，增加了3.5個百分點，9年間增加了43.4萬戶。

至於有小孩的核心家庭佔比，從39%降至33.1%，減少5.9個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，僅有夫妻兩人的家庭，包括家中子女成長離家獨立的空巢族，以及結婚不生的頂客族，目前占比達20.3%，等於國內家庭每五戶中有一戶是頂客或空巢族

她表示，台灣的家戶人口數從101年的2.85人逐年下降，至109年已經到了2.64人，其中不婚、不生、或因晚婚而難生，都導致生育率下降，而只生一胎的家庭隨著獨子長大成家，夫妻也再度進入兩人世界。

居家空間需求減少，再加上物價上漲、房價居高不下，財務壓力大，購屋時在總價考量下，許多購屋者買房越買越小，因此小三房或兩房的小宅產品成為市場主流。

張旭嵐指出，只婚不生的夫妻不見得是沒錢生子，或買不起大房，許多頂客族具備三高，包括學歷高、職位高、品味高，雖然兩人世界不用留小孩房，因重生活品質，所以書房、或閱聽起居空間的需求高，建議購屋至少仍要兩房以上，保留可以各自獨處的空間。

此外，由於頂客族不用考慮子女花費和學區，且專注於工作發展，財富累積也比較快速，換屋頻率可能較一般有子家庭快，因此更要注重購買住宅的地段和轉手性，讓資產更加彈性靈活。

第一建經研究中心副理張菱育表示，財力相近的夫妻婚後一起購屋，若將房產共同登記在兩人名下，未來房子出售時，將會占用兩人一生一次的土增稅減免優惠，為避免一次將兩人的優惠額度都用掉，可審視本次交易的稅額，評估先暫不使用土增稅減免優惠，留待下一次買賣其他個人房產時再使用。或是夫妻可先將房產登記在其中一人名下，並留存出資購屋和匯款繳費的證明，以便釐清財產分配。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
示意圖／台灣房屋提供
示意圖／台灣房屋提供

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