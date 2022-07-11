蛋白大躍進 北投預售創新高、百萬單價遍地開花

北市蛋白區房價大躍進，實價揭露，位於北投榮總生活圈的「力麒天沐」，預售單價達137萬元，創下北投區新高；另外包括北士科的「家居璽玉」、「華固文臨」，致遠一路的「璞玥」、裕民二路「天母常玉」等預售案，單價都破百萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，北投山區地勢，加上位處市中心外圍，一向被認為是台北市蛋白區，目前成屋平均單價僅在50萬元左右，和文山區相差不大，不過，在北士科題材帶動下，區內比價效應發酵，近年預售案快速攀升。

陳炳辰指出，位於文林北路、承德路一帶的北士科重劃區，總面積接近百公頃，規劃醫療、數位科技等走向，此一技技園區不僅是北市最後一塊大面重積重劃區，區域發展性強，也帶動周邊包括榮總商圈，石牌、裕民商圈等房市發展。

他表示，搭上產業園區概念房市走向，北投近年吸引醫生、企業老闆、白領主管、工程師買盤主力，不少高價品牌建商搶進插旗，包括璞園、華固、家居、國泰等，推升預售房價快速上揚。

根據實價資料，北投目前預售屋前五高價，全部破百，其中力麒天沐22樓戶以1.45億元交易，每坪137萬單價最高，其次為家居璽玉120萬，天每常玉116萬，華固文臨109萬，璞玥102萬元。