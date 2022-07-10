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北市徵才745個工作機會 住宿餐飲業占5成

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市勞動局就業服務處7月11日至7月15日，共邀集20家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達745個工作機會。圖/北市勞動局提供
北市勞動局就業服務處7月11日至7月15日，共邀集20家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達745個工作機會。圖/北市勞動局提供

台北市就業服務處於7月11日至7月15日邀集20家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出 745個工作機會，其中住宿餐飲業占五成，批發零售約三成。歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局局長陳信瑜表示，國內與病毒共存的腳步已由高原期降至平原期，每日入境人數也將漸進式的鬆綁，加以國內暑期長假來臨，各行業更積極部署為迎接下一波疫後藍海做準備，特別是疫情期間受創最嚴重的住宿餐飲業，儲備幹部是企業明日之星，也是本週徵才亮點，儲備幹部的投入牽動職場工作氛圍，降低內外場工作人員流動率，是很重要的核心動能，釋出128個職缺，歡迎具人格特質上除熱情、獨立、團隊合作企圖心外，抗壓性強及主動積極更是出線的關鍵，有計畫的培養幹部，是值此缺工時期，最重視的人力需求，另外，外場服務需求也殷切，需211名，多家廠商也很歡迎無經驗者加入其工作團隊。

台北寒舍艾美酒店加入本週徵才活動，釋出房務員、櫃檯接待員、宴會廳服務員等多項職缺，想至國際級旅館業工作的求職民眾，請把握面試的好機會，此外，揚秦（2755）(麥味登)釋出桃園總公司財務專員一名，高薪33K，大學學歷，從事帳務處理。

漢記(朱記餡餅粥)釋出資深廚務員，具丙級中餐烹調技術士證照，高薪達35K。財團法人老五老基金會釋出照顧服務員五名，42K以上(含AA碼、績效獎金及年度調薪)，歡迎具有照服員資格的民眾前往參加。

本週廠商有寒舍餐旅管理顧問信義分公司(台北寒舍艾美酒店)、全家便利商店、貳樓餐飲、財團法人老五老基金會、安橋公寓大廈管理維護、微風集團、富樂饗飲、家城(漢堡王)、、愛關懷居家長照、星聚點、新加坡商傲勝全球台灣分公司(OSIM)、金興發、鑫鼎王餐飲、寶雅、新光三越百貨信義二館、四館、揚秦國際(麥味登)、創鑫生機、漢記(朱記餡餅粥)、聯維有線電視、彬松科技(icolor)。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，12日在內湖、南港東明青銀、北投就服站舉辦，13日在景美、信義、北投就服站舉辦，14日在艋舺、景美、信義、南港東明青銀、西門就服站舉辦，15日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2023年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費。陳信瑜提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需配合實聯制、量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

徵才活動 餐飲業

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