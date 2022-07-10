金萬林6月營收5,439萬 年減33.9％、上半年年增73.8％

金萬林（6645）今(10)日公告6月合併營收5,439萬元，較去年同期減少33.94％；累計1-6月營收4.3億元，年增73.83％，仍是歷年同期新高。金萬林表示，PCR檢測回歸穩定貢獻的剛性需求，癌症基因檢測、代理設備業務成長，下半年營收規模仍將穩定擴張。

由於去年6月是疫情快速升溫初期，COVID-19檢測相關產品需求拉動基期較高，今年的爆發性需求則發生在5月，因此6月營收較去年同期減少，不過第2季營收3.06億元，分別較上季及去年同期大幅成長151.37％與89.04％。

COVID-19疫情逐漸趨緩，金萬林來自檢測試劑及檢測服務需求回到疫情嚴峻前水準， 6月COVID-19相關產品與服務的營收貢獻穩定，加上癌症試劑與癌症基因檢測服務成長、代理品牌儀器也有大型設備出貨，若將5月因疫情爆發的需求排除，6月營收表現是今年的單月最高，顯見公司在檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務布局的效益均逐步在放大。

Omicron病毒株持續變異，新型變異株BA.4和BA.5傳染力更強，國外正掀起新一波疫情，國內亦是嚴正以待。PCR檢測可以得知病毒量（CT值），對於病情的控制與用藥追蹤非常重要，更可以有效阻絕社區傳播，而時值新型變異株極可能進入社區，PCR檢測更是監測病毒變異的防疫重要手段，因此COVID-19的PCR檢測試劑剛性需求不會減少，仍是金萬林穩定的營收來源之一。

金萬林銷售COVID-19試劑予各大醫院，在國內通路布局完整，有利於精準癌症檢測推廣。利用基因檢測提供癌症精準用藥與個人化醫療服務是癌症治療的趨勢，今年第1季癌症檢測試劑銷售大幅成長，已見推廣初步效益，在疫情高峰過後，癌症檢測試劑與檢測服務需求預料將回復原先的成長曲線，金萬林後續與各大醫院配合的癌症檢測服務將會持續升溫。此外，公司持續投入研發各種基因檢測試劑套組，精準醫療業務拓展到健康人的基因檢測，市場規模將呈倍數成長，檢測服務將會是金萬林未來的重要成長動能。