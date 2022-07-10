快訊

疫苗到底救了多少人避免死於新冠？最新研究數據出爐

刺殺安倍凶手原想殺「宗教領袖」 扯出NHK黨和南韓統一教

普生第2季營收1.31億元 季增38.19％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

普生（4117）公告6月合併營收4,211萬元，年減37.33％，月減29.26％；今年第2季合併營收1.31億元，較上季的9,508萬元成長38.19％。

普生表示，第2季由於台灣新冠肺炎疫情擴散，創造普生接獲各大企業急單湧入並陸續完成出貨認列，帶動旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單拉貨動能穩定。

再加上，旗下家用抗原快篩檢測試劑正式導入全台大樹藥局門市上架供消費者選購等，進一步堆疊整體銷售表現，普生亦持續拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區家用抗原快篩檢測試劑、PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑等產品供應，挹注第2季營收季增38.19％。

普生指出，憑藉集團擁有齊全新冠肺炎試劑檢測產品線，有效因應台灣快篩、PCR等檢測試劑需求，且擁有優異檢測研發技術、高良率量產、經銷布局等優勢，亦同步進行家用版唾液抗原快篩檢測試劑產品研發；另一方面，普生仍積極拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)等業務發展，包括積極深化旗下循環腫瘤細胞計量監測服務(CellBio™)與多家醫院及診所緊密合作與普及，並透過新一代CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，進一步加速集團於液態活檢業務佈局越趨完善，皆有望持續奠定整體營運新一波銷售表現。

展望2022年第3季，普生維持審慎樂觀看法。普生除持續深化旗下新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷佈局，集團於精準醫療檢測領域亦擁有高度自行研發技術及量產利基，包括應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、以及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，隨著民眾精準檢測意識提升，有助於創造其他相關檢測需求。

此外，觀察國外隨著與疫情共存政策實施已久，客戶已開始採購新冠肺炎疫情前的常規試劑，旗下肝炎試劑產品訂單已穩步提升，預計將於下半年開始陸續出貨，有望持續堆疊未來整體營運表現向上。

普生

延伸閱讀

台灣PCR 3500元比星國、印尼貴 羅一鈞：自費池化盼減價

影／登機前2日低風險國家優先免除PCR？莊人祥曝3條件評估納考量

全家便利商店7月6日開賣郭台銘投資「艾卡爾家用PCR檢測機」

獨／確診後出國前準備這證明 三個月內回國檢測費較省

相關新聞

減碳變成億元賺錢生意 中鋼鋼化聯產實驗工廠首曝光

淨零耐力戰開打，中鋼「鋼化聯產」實驗先導線首度曝光，灰、黃色鋼造塔柱拔地而起，矗立於廠區，目標今年9月完工試量產，將純化一氧化碳、二氧化碳，直送化工廠產製化學品，力拚跨業合作「碳」盡其用，讓減碳變成一門賺錢生意。

彰化振興加碼12日第3次抽獎 有2間百萬青宅等6千多獎項

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎，總計將抽出2間...

台塑四寶 11日發表業績

台塑四寶明（11）日舉行業績發表會。台塑四寶上月預估6月營收可較5月成長、第2季較第1季成長，是否符合預期，相當令人期待...

自動化工業展 14日登場

經濟日報主辦「2022台中自動化工業展」將於14日至18日一連五天，在台中國際展覽館隆重登場，今年共有350家廠商、共8...

產業追蹤／建構智權金三角 打贏專利戰

根據世界智慧財產權組織（WIPO）衡量創新活動指標「專利合作條約（PCT）」的國際專利申請數據顯示，2021年PCT申請...

產業追蹤／創新機構評比 台廠亮眼

全球創新的步伐日益加速，創新過程日趨複雜，技術升級比過去任何時候都更快，同時朝向更多元的方向發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。