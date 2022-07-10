普生第2季營收1.31億元 季增38.19％

普生（4117）公告6月合併營收4,211萬元，年減37.33％，月減29.26％；今年第2季合併營收1.31億元，較上季的9,508萬元成長38.19％。

普生表示，第2季由於台灣新冠肺炎疫情擴散，創造普生接獲各大企業急單湧入並陸續完成出貨認列，帶動旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等產品訂單拉貨動能穩定。

再加上，旗下家用抗原快篩檢測試劑正式導入全台大樹藥局門市上架供消費者選購等，進一步堆疊整體銷售表現，普生亦持續拉升竹科廠試劑產能、提高生產稼動率，以即時滿足台灣地區家用抗原快篩檢測試劑、PCR核酸檢測試劑、VTM病毒採集組與核酸萃取劑等產品供應，挹注第2季營收季增38.19％。

普生指出，憑藉集團擁有齊全新冠肺炎試劑檢測產品線，有效因應台灣快篩、PCR等檢測試劑需求，且擁有優異檢測研發技術、高良率量產、經銷布局等優勢，亦同步進行家用版唾液抗原快篩檢測試劑產品研發；另一方面，普生仍積極拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)等業務發展，包括積極深化旗下循環腫瘤細胞計量監測服務(CellBio™)與多家醫院及診所緊密合作與普及，並透過新一代CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，進一步加速集團於液態活檢業務佈局越趨完善，皆有望持續奠定整體營運新一波銷售表現。

展望2022年第3季，普生維持審慎樂觀看法。普生除持續深化旗下新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷佈局，集團於精準醫療檢測領域亦擁有高度自行研發技術及量產利基，包括應用傳染性疾病、肝纖維化、生育、腫瘤標誌物、甲狀腺、心肌標記、循環腫瘤細胞、以及新冠肺炎等多元適應症檢測範疇，隨著民眾精準檢測意識提升，有助於創造其他相關檢測需求。

此外，觀察國外隨著與疫情共存政策實施已久，客戶已開始採購新冠肺炎疫情前的常規試劑，旗下肝炎試劑產品訂單已穩步提升，預計將於下半年開始陸續出貨，有望持續堆疊未來整體營運表現向上。