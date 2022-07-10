快訊

疫苗到底救了多少人避免死於新冠？最新研究數據出爐

刺殺安倍凶手原想殺「宗教領袖」 扯出NHK黨和南韓統一教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化振興加碼12日第3次抽獎 有2間百萬青宅等6千多獎項

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣府舉辦振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎。本報資料照片
彰化縣府舉辦振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎。本報資料照片

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎，總計將抽出2間百萬青年住宅、1輛電動汽車、還有高達6210個現金獎項，市值超過千萬元，還將以現場摸彩方式，抽出面額50元總計200元的買菜金，合計200名 ，刺激市場買氣

縣府指出，「花在彰化．好禮一把抓」自去年10月推出以來，民眾參與熱烈，截至6月30日累積登錄消費金額達到125億元，加碼後的第3次抽獎，會增加152個獎項，總共將抽出2間百萬青年住宅、1輛電動汽車、以及高達6210個現金獎項；原訂二獎獎項「電動機車」，順應民眾需求替換為現金4萬5千元。

「花在彰化．好禮一把抓」直播抽獎活動，前兩次都在縣府中庭舉辦，第三次首度移地戶外舉辦，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦直播抽獎，藉由活動舉辦，刺激買氣。

縣府經濟暨綠能發展處表示，12日的直播抽獎現場，將以現場摸彩方式抽出面額50元總計200元的買菜金，合計200名，獲得買菜金民眾，可在當天上午11時30分前在華陽市場攤商消費，歡迎民眾前往試手氣，一起來振興市場買氣。

彰化縣府舉辦振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎。本報資料照片
彰化縣府舉辦振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎。本報資料照片

買氣 青年住宅 電動汽車

延伸閱讀

共享海天一色！ 彰化「芳苑海空步道」夕陽斜照，擁豐富生態紅樹林濕地

鹿港十宜樓修復出自知名匠師之手 未來適度開放

彰化蜂蜜自創品牌上市 葡萄評鑑亞季軍是母子傳佳話

小吃部暗夜聚眾鬥毆槍響 彰化警逮3嫌追查

相關新聞

減碳變成億元賺錢生意 中鋼鋼化聯產實驗工廠首曝光

淨零耐力戰開打，中鋼「鋼化聯產」實驗先導線首度曝光，灰、黃色鋼造塔柱拔地而起，矗立於廠區，目標今年9月完工試量產，將純化一氧化碳、二氧化碳，直送化工廠產製化學品，力拚跨業合作「碳」盡其用，讓減碳變成一門賺錢生意。

彰化振興加碼12日第3次抽獎 有2間百萬青宅等6千多獎項

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎，總計將抽出2間...

台塑四寶 11日發表業績

台塑四寶明（11）日舉行業績發表會。台塑四寶上月預估6月營收可較5月成長、第2季較第1季成長，是否符合預期，相當令人期待...

自動化工業展 14日登場

經濟日報主辦「2022台中自動化工業展」將於14日至18日一連五天，在台中國際展覽館隆重登場，今年共有350家廠商、共8...

產業追蹤／建構智權金三角 打贏專利戰

根據世界智慧財產權組織（WIPO）衡量創新活動指標「專利合作條約（PCT）」的國際專利申請數據顯示，2021年PCT申請...

產業追蹤／創新機構評比 台廠亮眼

全球創新的步伐日益加速，創新過程日趨複雜，技術升級比過去任何時候都更快，同時朝向更多元的方向發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。