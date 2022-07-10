彰化振興加碼12日第3次抽獎 有2間百萬青宅等6千多獎項

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦第三次直播抽獎，總計將抽出2間百萬青年住宅、1輛電動汽車、還有高達6210個現金獎項，市值超過千萬元，還將以現場摸彩方式，抽出面額50元總計200元的買菜金，合計200名 ，刺激市場買氣。

縣府指出，「花在彰化．好禮一把抓」自去年10月推出以來，民眾參與熱烈，截至6月30日累積登錄消費金額達到125億元，加碼後的第3次抽獎，會增加152個獎項，總共將抽出2間百萬青年住宅、1輛電動汽車、以及高達6210個現金獎項；原訂二獎獎項「電動機車」，順應民眾需求替換為現金4萬5千元。

「花在彰化．好禮一把抓」直播抽獎活動，前兩次都在縣府中庭舉辦，第三次首度移地戶外舉辦，訂本月12日上午8時30分在彰化市華陽市場外舉辦直播抽獎，藉由活動舉辦，刺激買氣。