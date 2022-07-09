彰化蜂蜜自創品牌上市 葡萄評鑑亞季軍是母子傳佳話

彰化縣現有110名蜂農，年產39萬多公斤蜂蜜，養蜂規模成氣候，員林市農會首次舉辦彰化縣第一屆國產龍眼蜜評鑑，今頒獎表揚得獎農民，縣政府合併表揚今年彰化縣葡萄評鑑得獎農民，縣長王惠美同時發布好消息，今年全國百大青農，彰化縣就占17名，證明彰化是優質農業大縣。

員林市農會今、明兩天在員林市公所對面的員林公園，舉辦111彰化縣龍眼蜂蜜 評鑑推廣會，頒獎典禮是今天的活動焦點，王惠美受邀表揚24名蜂蜜評鑑獲獎農民，和彰化縣葡萄評鑑前三名和優勝的10名農民。推廣會場除了陳售蜂蜜，也有水果、蔬菜、盆景等農特產品，吸引許多民眾逛小農市集，場面熱鬧。

王惠美恭喜得獎的蜂農和葡萄農，並表示，彰化縣八卦山海拔高度不高，花草茂盛，養出健康的蜜蜂，全縣5個蜂蜜產銷班、110名蜂農、1萬1200個養蜂箱，年產39萬多公斤蜂蜜，彰化縣首次由員林市農會舉辦蜂蜜評鑑，送來參加評鑑的頂級蜂蜜300公斤分裝成406瓶蜂蜜，依裝瓶次序打上編號上市，民眾購買有保障。

「彰化縣養蜂事業具規模，建立自有品牌『龍爺蜜』」王惠美說，政府規定如果標示「蜂蜜」就必須100%無添加物的天然蜂蜜，彰化縣養蜂班生產的都是純蜜，消費者認明彰化縣標章「龍爺蜜」。

王惠美感謝彰化縣農會總幹事張建豐和26鄉鎮市農會總幹事，全力栽培年輕人接班農業，今年全國百大青農之中有17人是彰化農民，幾乎占全國1/5，有新血投入農業讓台灣農業的未來充滿希望。

今天接受表揚的農民，葡萄評鑑亞軍大村鄉農民黃家麒和季軍張玉治是母子，同時得獎傳為葡萄產業界佳話。黃家麒29歲，原本是職業軍人，放假時回大村幫父母栽種和照顧葡萄，前年申請退伍，返家和媽媽張玉治全心照顧葡萄園。

黃家麒表示，他的父親是警察，擔任維安特勤人員，8年前在工作中猝逝，他身為長子，看見母親張玉治一面種葡萄，一面撫養還在求學的他和兩個弟弟，家計負擔沈重，因此決定退伍回家幫媽媽種葡萄。

張玉治、黃家麒母子的葡萄園約1.1公頃，採網室草生栽培。張玉治說，公公、婆婆是葡萄農，生前傳授栽種訣竅，兩人去世後的葡萄園交給親戚經營，她和丈夫、兒子本來就買地葡萄園，延續公、婆的指導加上自己的摸索，從失敗中累積成功經驗，能得獎真的很開心。