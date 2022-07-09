竹南房價從1奔3合理嗎?專家揭一數據：有基之彈
苗栗近年在新竹科學園區、竹南科學園區加持下，工商產業蓬勃發展，民眾收入水平增加，為房市注入活力。特別是竹南、頭份，數據顯示，近年高收入族群買盤快速增加，房價跟著一路上升。
依據飛鷹地產彙整財團法人金融聯合徵信中心歷年資料顯示，2021年苗栗縣全縣貸款者年收入100萬以上的新增房貸，合計826件，其中，頭份市與竹南鎮分別有309件、295件，占全縣高薪房貸族逾7成。
另外，統計頭份與竹南房貸族，年收入百萬以上的房貸族，2018年共429人，占比約27%，2021年達604人，占比上升至30%，已成房市買盤主力。
飛鷹地產董事長王銘國表示，以往竹南與頭份新增房貸族的年收入大多集中在60萬內，這幾年隨科學園區不斷擴張與科技大廠進駐，為當地帶來了大量高收入就業人口，加上生活機能完備，年收入百萬以上的購屋族占比，因此越來越高。
以頭份來說，頭份與竹南科學園區、新竹科學園區相鄰，是目前苗栗縣人口最多的地區，生活機能相當完善，除科學園區題材外，未來還有五楊高架延伸頭份的規劃，交通便捷度提升也是區域發展一大利多，吸引了不少科技新貴通勤在此購屋置產。
至於竹南，因有竹南科學園區坐鎮，房價漲勢相當迅猛，平均房價從幾年前的一坪十幾萬，現已站上2字頭，新案甚至衝3字頭，短短2~3年漲幅超過3成以上，隨著近年來民眾收入的快速提升，被墊高的房價依然有相當旺盛的買氣支撐。
王銘國指出，近年台商與科技大廠資金不斷回流投資，頭份、竹南地理位置佳，建設題材豐沛，加上房價相對周邊的新竹縣市新屋動輒5字頭房價的CP值高出很多，未來房市前景依然持續看好。
對於竹南與頭份近年高收入購族群大增的狀況，屋比房屋總經理葉國華表示，民眾收入水平是支撐房市的重要因素之一。頭份和竹南在兩大科學園區帶動下，近年高薪族群大量集結，房市上漲是「有基之彈」，也將對區域房市買氣形成強而有力的支撐。
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