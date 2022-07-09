快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

竹南房價從1奔3合理嗎?專家揭一數據：有基之彈

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／飛鷹地產
資料來源／飛鷹地產

苗栗近年在新竹科學園區、竹南科學園區加持下，工商產業蓬勃發展，民眾收入水平增加，為房市注入活力。特別是竹南、頭份，數據顯示，近年高收入族群買盤快速增加，房價跟著一路上升。

依據飛鷹地產彙整財團法人金融聯合徵信中心歷年資料顯示，2021年苗栗縣全縣貸款者年收入100萬以上的新增房貸，合計826件，其中，頭份市與竹南鎮分別有309件、295件，占全縣高薪房貸族逾7成。

另外，統計頭份與竹南房貸族，年收入百萬以上的房貸族，2018年共429人，占比約27%，2021年達604人，占比上升至30%，已成房市買盤主力。

飛鷹地產董事長王銘國表示，以往竹南與頭份新增房貸族的年收入大多集中在60萬內，這幾年隨科學園區不斷擴張與科技大廠進駐，為當地帶來了大量高收入就業人口，加上生活機能完備，年收入百萬以上的購屋族占比，因此越來越高。

以頭份來說，頭份與竹南科學園區、新竹科學園區相鄰，是目前苗栗縣人口最多的地區，生活機能相當完善，除科學園區題材外，未來還有五楊高架延伸頭份的規劃，交通便捷度提升也是區域發展一大利多，吸引了不少科技新貴通勤在此購屋置產。

至於竹南，因有竹南科學園區坐鎮，房價漲勢相當迅猛，平均房價從幾年前的一坪十幾萬，現已站上2字頭，新案甚至衝3字頭，短短2~3年漲幅超過3成以上，隨著近年來民眾收入的快速提升，被墊高的房價依然有相當旺盛的買氣支撐。

王銘國指出，近年台商與科技大廠資金不斷回流投資，頭份、竹南地理位置佳，建設題材豐沛，加上房價相對周邊的新竹縣市新屋動輒5字頭房價的CP值高出很多，未來房市前景依然持續看好。

對於竹南與頭份近年高收入購族群大增的狀況，屋比房屋總經理葉國華表示，民眾收入水平是支撐房市的重要因素之一。頭份和竹南在兩大科學園區帶動下，近年高薪族群大量集結，房市上漲是「有基之彈」，也將對區域房市買氣形成強而有力的支撐。

頭份街景 圖／東森房屋提供
頭份街景 圖／東森房屋提供

房市 房價 房貸

延伸閱讀

遇到佛心幼兒園 單親媽「畢業感言」惹淚、祝福連連

苗栗全縣「新測速桿王」出爐　頭份市中央路上半年取締4043件！

頭份運動公園水漾步道重新開放 市公所歡迎親子來消暑

白沙屯至竹南主線封閉首日 側車道騎士遭撞送醫

相關新聞

防疫保單之亂未停歇！富邦產、和泰產被怨「理賠龜速」抱怨聲浪再起

台灣前陣子因疫情升溫，導致確診數狂飆升，使民眾瘋搶購投保防疫險，當時有不少產險公司因承受不住理賠金額，紛紛停售或改規則防疫險，後續一連串操作，惹不少民怨，覺得這些產險公司輸不起、只想賺錢不理賠。

永續示範航班 華航奪兩大獎

天合聯盟第一屆永續飛行挑戰六日公布得獎名單，中華航空以「紅梅揚姿」執飛五月四日台北至新加坡永續示範航班，在環境衝擊減緩、...

貨櫃運價指數 連四周下跌

最新SCFI貨櫃運價指數昨（8）日出爐，SCFI指數跌59.4點來到4,143.87點，跌幅1.41%，連四周下跌。國內...

陽明揚帆 營收創三個新高

隨大陸上海地區解封，市場需求狀況逐步回穩，陽明海運昨（8）日公布6月、第2季及上半年營收，同步寫下歷史新高。6月營收38...

亞洲第1萬家小七 落腳台南

超商龍頭統一超商7-ELEVEN亞洲第1萬家「亞萬門市」，7月12日將開在台南，紀念創辦人高清愿創業之地。1萬家門市中，...

企業生日快樂／台船三大事業 進入收割期

台船民營化13年，在董事長鄭文隆帶領下，結束連續五年的虧損。目前，台船除固守商船本業外，更要做國家海防、離岸風電工程的後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。