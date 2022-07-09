防疫保單之亂未停歇！富邦產、和泰產被怨「理賠龜速」抱怨聲浪再起

文／陳盈蓉

台灣前陣子因疫情升溫，導致確診數狂飆升，使民眾瘋搶購投保防疫險，當時有不少產險公司因承受不住理賠金額，紛紛停售或改規則防疫險，後續一連串操作，惹不少民怨，覺得這些產險公司輸不起、只想賺錢不理賠。

和泰產險、富邦產險防疫險理賠龜速惹民怨

防疫險之亂戰火未停歇，近期雖然防疫保單都陸續核保完畢，但像和泰產險、富邦產險就因理賠速度過慢，讓不少保戶民眾在官網、粉絲團、PTT抱怨，表示申請寄件許久都還查不到下文，寫EMAIL、打客服電話都無聲無息，究竟誠意在哪？

富邦產險則回應表示，為了儘速履行對於保戶的承諾，產險全體同仁全員投入支援賠案整理與輸入，也特別增聘一百多位工讀生協助整理賠案文件，而所有理賠人員也不辭辛勞利用週末假日時間審理賠案，最後也強調，富邦產如未能於文件齊備後15日內完成，將給付年利1分延滯息，請客戶放心並耐心等待。

image source：和泰產險

image source：富邦產險網站

「和泰產險」近三個月聲量趨勢 因停售防疫險聲量達高峰

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，三個月內（2022/04/09 - 2022/07/07 ）關於「和泰產險」的聲量趨勢，4月13日因為宣佈5月1日起停售高理賠防疫險，聲量高峰來到736筆，之後5月3日因宣布3大核保門檻，再加上爆出大量契撒卻沒主動告知保戶問題，再掀一波討論度，聲量筆數有537筆，近期7月4日則因為莊瑞德請辭，被傳是首位因防疫保單下台的總經理，有小幅討論度，聲量207筆。

針對被保戶抱怨理賠遲遲不下來，和泰產險表示，公司已全體動員處理理賠，會盡力加快速度，目前已處理到6月的案件，至於4、5月有些個案缺件可能照會中，也會陸續處理。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月09日至2022年07月07日。