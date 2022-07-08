旅行業奧斯卡校園版金質獎揭曉 城市科大成大贏家
中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）每年辦理號稱旅行業的奧斯卡獎的金質旅遊獎，各旅行社都熱烈參與爭取得獎，今年為鼓勵在學的觀光系學生可以設計出優質的國內旅遊行程，品保協會今年首次舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，獲選行程於今(8)日下午辦理頒獎典禮。
品保協會理事長許禓哲表示，今年校園組的賽事吸引了來自全國85支隊伍，將近350位師生參與，許多作品都充分發揮了年輕人的創意，也鼓勵入選校園版的金質旅遊行程設計能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。
頒獎嘉賓交通部觀光局業務組副組長陳嘉穎致詞時表示，觀光局長期以來對於提升旅遊品質加強多元旅遊產品屬性的努力不遺餘力，而本次校園金質旅遊行程設計競賽與業界版的都採用相同規格，甄選類別分為「校園金質生態類」、「校園金質文化類」、、「校園金質自行車類」、「校園金質鐵道類」等五大類，都是觀光局努力推廣旅遊類型，也恭喜獲獎的隊伍。
本次競賽台北城市科大觀光系在五大類組的大獎中，奪得「校園金質文化類」「校園金質鐵道類」二項大獎殊榮，是本屆比賽最大贏家，奪得「校園金質自行車類」的佛光大學心理系與管理系師生團隊，以非觀光科系團隊得獎，非常難得，高雄餐旅大學旅運管理系奪得「校園金質海灣類」大獎，「校園金質生態類」則由元培科大觀光休閒系奪下大獎。
台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，由於今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，是新的嘗試與經驗，謝謝大會評審的肯定，這個賽事是很能發揮產學合作精神的競賽，也謝謝同學長期的努力規劃與採線，得獎行程也將商請與系上長期產學合作的旅行社上架銷售，接受市場的試煉。
得獎名單如下：
金質文化
台北城市科技大學觀光事業系 「文親心旅行-載孑南桃」
景文科技大學 旅遊管理系 宜鄉文化 蘭住your heart「」
環球科技大學 觀光與生態旅遊系「鄒哩來嘉勝」
金質生態
元培醫事科技大學 觀光與休閒管理系「暢遊四島尋生態~大坵島尋鹿、東引海上看鷗、東莒採蛤去、老酒DIY」
萬能科技大學 航空暨運輸服務管理系「GO 青春澎湖自然美景之旅」
鳳山高職 觀光事業科 「墾丁FUN 鬆遊你在 生態奧秘報你知」
金質自行車
佛光大學 心理系/管理系「遇見騎美 樂活慢遊」
金質海灣
高雄餐旅大學 旅運管理系【「同」在「憶」起，「海」遊「菊島」】
喬治高職 觀光事業科「水上拉美」
忠信學校 觀光事務學程「暢遊神秘海灣」
金質鐵道
台北城市科技大學觀光事業系「山與海的對話X 東海岸鐵路之美三日」
南亞技術學院休閒事業管理系「降落~十分玩美鐵道之旅，暢遊台灣最美山城線」
景文科技大學 旅遊管理系「鐵定與你，樸實無花」
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