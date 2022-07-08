旅行業奧斯卡校園版金質獎揭曉 城市科大成大贏家

中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）每年辦理號稱旅行業的奧斯卡獎的金質旅遊獎，各旅行社都熱烈參與爭取得獎，今年為鼓勵在學的觀光系學生可以設計出優質的國內旅遊行程，品保協會今年首次舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」徵選活動，獲選行程於今(8)日下午辦理頒獎典禮。

品保協會理事長許禓哲表示，今年校園組的賽事吸引了來自全國85支隊伍，將近350位師生參與，許多作品都充分發揮了年輕人的創意，也鼓勵入選校園版的金質旅遊行程設計能提供給產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

頒獎嘉賓交通部觀光局業務組副組長陳嘉穎致詞時表示，觀光局長期以來對於提升旅遊品質加強多元旅遊產品屬性的努力不遺餘力，而本次校園金質旅遊行程設計競賽與業界版的都採用相同規格，甄選類別分為「校園金質生態類」、「校園金質文化類」、、「校園金質自行車類」、「校園金質鐵道類」等五大類，都是觀光局努力推廣旅遊類型，也恭喜獲獎的隊伍。

本次競賽台北城市科大觀光系在五大類組的大獎中，奪得「校園金質文化類」「校園金質鐵道類」二項大獎殊榮，是本屆比賽最大贏家，奪得「校園金質自行車類」的佛光大學心理系與管理系師生團隊，以非觀光科系團隊得獎，非常難得，高雄餐旅大學旅運管理系奪得「校園金質海灣類」大獎，「校園金質生態類」則由元培科大觀光休閒系奪下大獎。

台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，由於今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，是新的嘗試與經驗，謝謝大會評審的肯定，這個賽事是很能發揮產學合作精神的競賽，也謝謝同學長期的努力規劃與採線，得獎行程也將商請與系上長期產學合作的旅行社上架銷售，接受市場的試煉。

得獎名單如下：