全台首家民營失智長照機構 「好憶日照」進駐台中烏日

台灣正面臨人口老化的國安危機，有感於失智長照需求趨勢持續攀升，國內知名的維新醫療集團，，在台中市烏日區成立附設「好憶綜合長照機構」，標榜為大台中唯一專業失智日照中心，也是長照服務法施行後，全國第一家核准設立的民營失智長照機構。

人口老化問題席捲全球，台灣也正面臨人口老化的國安危機，更讓人驚訝跟擔憂的是，全世界平均每3秒就新增1名失智症者。而台中市65歲以上長者已達40萬人，約占地區總人口數14%，再以老年失智症盛行率8%推算，台中市罹患失智症人口預估大約有3.2萬人，值得各界關心跟重視。

日照中心的角色，在以「在地老化」為核心的長照2.0政策中，扮演著長者與家庭彼此舒緩也緊密串連的重要角色。台灣自2017年有228家日照機構，到2021年倍增為690家，並以公司法人附設居多。

然而，「純失智日照中心」卻呈現衰退，從2017年31家到2021年萎縮成29家，且均為NPO組織附設公益性質機構，在如此光景中，誰來陪這些失智「老大人」走這人生最後一哩路？值得各界關注。

擁有全台灣最多精神患者病床的維新醫療集團董事長許景琦醫師，有感於失智長照需求趨勢持續攀升，供給端以往多以非營利組織、個人型態經營，服務廣度有限，因此在2020年創設長照創新服務公司-好顧樂活公司。

許景琦隨後又於2021年底在台中市烏日區成立附設「好憶綜合長照機構」，以專業、科技、溫馨為訴求，是大台中唯一專業失智日照中心，也是長照服務法施行後，全國第一家核准設立的民營失智長照機構。

許景琦指出，台灣的社區式長照機構競爭激烈，而「好憶日照」在失智醫護專業照顧基礎上，要做的是型塑差異，打造溫馨滿意、健康復能，讓長輩滿意、工作人員便利。

許景琦特別導入資訊系統以利日常生理量測、活動紀錄的人工抄寫，並引進國產wistron、樂齡智照LTPA失智症輔具，從玩遊戲中提高長輩活動興趣，藉AIOT遠端技術進行精準篩檢與統計分析。讓「好憶日照」不只成為長輩的第二個家，甚至展開長輩們沒想過的第二人生。

許景琦表示，照顧「失智」老人，不同於「失能」老人，「好憶日照」作為首家專業失智日照中心，有著一般日照機構少有的特色與愛心。

目前，專業人員配置有9位照顧服務員、1位護理師、專職社工及一般機構沒有的職能治療師。每週一到週五，依據失智症長者不同的需求、程度、背景、興趣及能力等，規劃設計不一樣的課程和活動。

經職能治療師與護理師的評估，由社工與照服員從旁協助、引導，給予正向能量鼓勵，讓失智長輩進行：唱歌、做體操、簡單的手作活動；因應時節，也會帶著這些長輩一起包粽子、搓湯圓，甚至園藝、種菜。

在這麼多專業人力的團隊合作，每週五天，每位長輩接受補助之後，每日自付額花費只需要新台幣100至200元，中低收入戶只要約30至60元、低收入戶甚至還可以全額免費。

職能治療師劉益心主任表示，在這樣的課程互動中，不僅強化了長輩們社交融入性、自我存在感，更是幫助失智症長輩增加信心的利器，種種的活動，都是為了拉近彼此的距離，延緩失智、失能。