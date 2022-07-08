散裝船航商正德6月營收1.52億元 創新高

散裝船航商正德（2641）今（8）日公布6月營收1.52億元、年增46.5%，創新高；累計今年上半年營收達7.72億元，年增57.9%。

據了解，去年貨櫃航運市場籠罩著一片缺船、缺櫃氛圍，帶動貨櫃運價漲翻天。面對成本大增，包括盤元，鋼捲、黃豆、小麥和玉米等半成品及大宗物資的出口商紛紛改以散雜貨輪替代，使得船隻租金也水漲船高。

剛好正德自第2季起進入租船換約潮，挹注營收和獲利大幅提升，目前並正持續發酵；以6月來看，單月1.52億元、年增46.5%，創新高；累計今年上半年營收達7.72億元，年增57.9%。

該公司指出，目前旗下自有船舶合計達18艘，船隊平均船齡13.66年、總載重噸數約49.8萬公噸；其中，6艘載重4萬噸以上輕便極限型船舶，3艘載重2萬噸上下輕便型船舶，9艘載重1萬噸上下輕便型船舶，租家主要營運含蓋全球航線。

而為提升船隊競爭優勢，繼去年12月新增一艘中古船舶外，陸續與日本商社簽訂6艘4萬噸的輕便型高效節能散裝船；新船預計自2023年第1季起將陸續加入營運，以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，進而擴大營運規模。

內部樂觀預期這些配合市場需求與發展的船隊擴增，將對未來營收成長、獲利增加，以及長期發展具正面助益。