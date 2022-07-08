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北市遷出人口多 學者：要注意「脫北者」是否為青年

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

根據內政部統計，今年上半年台北市遷出人口為17,296人大於遷入人口12,138人，光是上半年度，台北市就外流5,158人，台灣大學社會系教授薛承泰表示，要注意外流人口是否為青年，如果生活負擔沉重，可能導致年輕人加速「脫北」。

先前內政部公布的購屋痛苦指數中，台北市為16.22倍，也就是想在台北市買房要16年不吃不喝，住商不動產經紀人徐佳馨推測，上半年度台北市外流5,158人，可能和台北市高房價、高物價、逾30年老屋超過七成有很大關係。

徐佳馨指出，年輕族群喜歡購買新房屋，但在台北市的新建案一坪動輒百萬起跳，如果還有子女，購買坪數就要更大，在台北市買不起的狀態下，可能就移往新北、桃園等縣市購入新房，才不會有那麼大的負擔，加上有捷運到達的地區，在通勤時間上可以大幅縮短。

另外，在縣市年齡結構來看，上半年新竹市0-14歲幼年人口比例居全台之冠，薛承泰也指出，新竹市的幼年人口比例高，20至49歲的青年人口比排全台第二，此種年齡結構是很健康的，因為幼年人口代表未來的勞動人口。薛承泰透露，結婚率高的縣市也會有較高的出生率和幼年人口，雖然新竹市上半年的結婚率不是最高，但鄰近的新竹縣有最高的粗結婚率5.64‰。

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