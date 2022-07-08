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「德翔廈門」輪交船 投入澳洲航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2022年7月8日德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔廈門」輪 (TS XIAMEN) 於中船黃埔文沖船廠交付，於同日舉行命名典禮。圖／業者提供
2022年7月8日德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔廈門」輪 (TS XIAMEN) 於中船黃埔文沖船廠交付，於同日舉行命名典禮。圖／業者提供

2022年7月8日，德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔廈門」輪 (TS XIAMEN) 於中船黃埔文沖船廠交付，於同日舉行命名典禮。

德翔海運因應防疫考量，本次新船命名典禮，德翔海運台北總部採線上參與方式進行。典禮現場很榮幸邀請到廈門集裝箱碼頭集團副總經理葉榕女士擔任命名人，主持新船命名剪纜儀式，亦有廈門聯合國際船舶代理吳來傳董事長及日本海事協會等嘉賓共襄盛舉，一同為「德翔廈門」輪獻上順風滿載的祝福。

「德翔廈門」輪是Bangkok-Max型全貨櫃船，船舶總長172公尺，寬27.5公尺，型深14.6公尺，設計航速18.5節，載重噸24,000噸，也是繼「德翔名古屋」輪後，第2艘由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的1,900TEU全貨櫃船。

此1,900TEU系列船舶，搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準，滿足綠色環保，更符合船級社的各項最新規則，除了大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸以及歐美亞非航線需求，更具備市場適應性。

德翔海運深信「德翔廈門」輪將是德翔提升市場競爭力的重要助力。目前規劃投入澳洲航線 (CA3 Service)，搭配原有的CAT, CA2 航線提供給中國澳洲貨主每周三班的服務。

此外，2022年6月2日，德翔海運新增中國與韓國往返美東的航線AEC Service (Asia – East Coast Service) ，提供往返航程77天的隔週班服務，搭配上德翔優質的亞洲區間網絡，滿足亞洲與美洲客戶的貨量需求。AEC航線掛靠港口依序為 : 南沙–寧波–上海 - 青島–釜山–諾福克 (Norfolk)–紐華克 (Newark)–查爾斯頓 (Charleston)–傑克遜威爾 (Jacksonville)–南沙。

德翔海運目前經營航線達48條，總營運貨櫃量達290,219標準櫃，營運船隊共有54艘，自有船舶艘數達28艘。2022下半年將有3艘新船交付，2023年有15艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達52艘。德翔海運Sailing along your needs，未來，德翔將持續為我們的客戶帶來更具優勢的服務。

「德翔廈門」輪交船視訊典禮。左起：工務部副協理王聯芳、資深副總黃仁傑、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、法務部協理許智婷、船務部副協理李康麟。圖／業者提供
「德翔廈門」輪交船視訊典禮。左起：工務部副協理王聯芳、資深副總黃仁傑、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、法務部協理許智婷、船務部副協理李康麟。圖／業者提供
「德翔廈門」輪交船視訊典禮，投入CA3航線。圖／業者提供
「德翔廈門」輪交船視訊典禮，投入CA3航線。圖／業者提供

德翔 廈門 航線

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