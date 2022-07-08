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永續誠食農新創DNA 好食好事加速器揭曉入選食農新創

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
本次入選團隊「鉅田潔淨技」利用農業廢棄物，如：甘蔗渣、咖啡渣及葡萄渣，搭配潔淨製造過程，打造吸管、飲品杯、杯蓋、刀、叉、匙與碗盤等植物纖維包材與餐具。圖／頂新和德基金會提供
本次入選團隊「鉅田潔淨技」利用農業廢棄物，如：甘蔗渣、咖啡渣及葡萄渣，搭配潔淨製造過程，打造吸管、飲品杯、杯蓋、刀、叉、匙與碗盤等植物纖維包材與餐具。圖／頂新和德基金會提供

由頂新和德基金捐助成立的台灣第一個食農創業加速器「好食好事加速器」，第5屆計畫於今年4月啟動，號召台灣食農新創企業加入為期4個月的輔導成長計畫；經過2個月徵件與評選，從60餘家食農新創企業中，遴選出12家台灣具有發展潛力的團隊，期許在加速器加速輔導下，在海內外食農及永續市場佔有一席之地。

本屆入選團隊數量多達12家，為好食好事加速器成立以來入選最多的一屆。「永續價值」是今年入選團隊中主要特色，12家食農新創不約而同在策略發展、核心技術，以及產品價值主張中，提出面對氣候、環境變遷的解決對策，其中又可歸納為三大類型：減碳節能、農業循環經濟、產業永續。

「協助將好食散佈到各角落，一直是好食好事基金會重要的使命，也是捐助人代表魏應充的初衷」，基金會執行長陳茂嘉表示，本屆加速器入選的新創團隊無論在核心技術、產品及商業模式，都不約而同，開始將「永續」納入未來的策略發展中。

尤其在氣候變遷及後疫情時代，環境影響不分國界，期盼團隊們服務目標對象不只鎖定在台灣，而是鎖定全球市場，為人類帶來得更美好健康的便利生活。

入選的食農新創團隊分別為： Agromeans、山品壹合、PackAge+配客嘉、愛米菜餐飲、優源好食、日東科技漁業、艾貝科農業科技、和田順、鉅田潔淨技術、向天歌創新農業、炬銨生物科技、樸農生技等12家團隊。

農業 魏應充

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