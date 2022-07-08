國泰航空於香港國際機場第三跑道 降落首班商業航班

國泰航空今（8）日運作了首班於香港國際機場新建成第三跑道降落的商業航班。由國泰航空波音747-400F貨機運作的CX3251航班從上海浦東機場啟程，於今日早上8時27分率先在第三跑道降落，參與讓航空業持份者熟習跑道運作的程序及協作相關安排。

行政總裁鄧健榮表示：「國泰航空很高興成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司，加上由國泰有『空中皇后』美譽的波音747貨機運作，更是饒有意義。我們的747貨機機隊於疫情期間肩負重任，積極維持香港與世界各地的重要物資供應，尤其是在運送疫苗及測試劑方面的貢獻。我衷心感謝香港機場管理局、民航處與所有其他持份者，在是次熟習運作程序及協作安排所提供的支持。

「第三跑道啟用是香港國際航空樞紐發展的重要里程碑，新跑道將大幅提升機場處理客貨運航班的能力。國家的『十四五』規劃已明確指出，香港作為國際航空樞紐在國家發展中擔當重要角色。香港國際機場三跑道系統啟用後的增長潛力，以及大灣區帶來的機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持長遠競爭力。」