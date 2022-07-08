快訊

前日相安倍晉三身亡…從政之路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

國泰航空於香港國際機場第三跑道 降落首班商業航班

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
國泰航空今日運作了首班於香港國際機場新建成第三跑道降落的商業航班。圖/國泰航空提供
國泰航空今日運作了首班於香港國際機場新建成第三跑道降落的商業航班。圖/國泰航空提供

國泰航空今（8）日運作了首班於香港國際機場新建成第三跑道降落的商業航班。由國泰航空波音747-400F貨機運作的CX3251航班從上海浦東機場啟程，於今日早上8時27分率先在第三跑道降落，參與讓航空業持份者熟習跑道運作的程序及協作相關安排。 

行政總裁鄧健榮表示：「國泰航空很高興成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司，加上由國泰有『空中皇后』美譽的波音747貨機運作，更是饒有意義。我們的747貨機機隊於疫情期間肩負重任，積極維持香港與世界各地的重要物資供應，尤其是在運送疫苗及測試劑方面的貢獻。我衷心感謝香港機場管理局、民航處與所有其他持份者，在是次熟習運作程序及協作安排所提供的支持。

「第三跑道啟用是香港國際航空樞紐發展的重要里程碑，新跑道將大幅提升機場處理客貨運航班的能力。國家的『十四五』規劃已明確指出，香港作為國際航空樞紐在國家發展中擔當重要角色。香港國際機場三跑道系統啟用後的增長潛力，以及大灣區帶來的機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持長遠競爭力。」

香港 浦東機場 國泰

延伸閱讀

林青霞香港豪宅失火8小時才撲滅 疑與採用防彈玻璃有關

林青霞香港豪宅全屋防彈玻璃 增加滅火難度

林青霞42億豪宅陷火海 6字最新回應

中國首次批准 港澳4律師可在大灣區執業

相關新聞

落實ESG「對世界最好」 淨毒五郎獲「B型企業」認證

企業要永續發展，可以如何推展？從CSR到ESG的提出，可說是從概念落實到具體可行的指標。2021年獲得「B型企業」認證的台灣環保清潔劑品牌「淨毒五郎」，在認證過程中具體實踐了ESG的理想。

產業觀察：由石斑魚危機 看台灣高經濟魚種養殖利弊得失

俗話說：「靠山吃山，靠海吃海。」台灣四周環海，不管是在遠洋漁業，還是養殖漁業，產值與技術全球數一數二。1960至1970年代，農委會水產試驗所成功培育淡水養殖魚種，進而研究高經濟價值的石斑、鰻魚養殖技術，花費了數代人的心血。目前能以人工養殖的物種超過上百種，造就了台灣養殖漁業的蓬勃發展。

轉向！北市危老降溫、整合者重回都更 關鍵原因曝

根據北市建管處公布資料顯示，北市危老案降溫，去年全年有210件，前年高峰則有296案，今年上半年累計通過核准危老案件共6...

北市危老大降溫！專家曝2因素 業者又轉回做都更

北市危老大降溫，房仲業者根據北市建管處，統計今年上半年累計通過核准的案件北市共66件，去年全年有210件，前年高峰則有2...

和潤企業6月營收年增43% 創三歷史佳績

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告6月自結合併營收站上19.09億元，月增6.86%，年增43.34%，呈年月雙增...

電動車躍進 信邦成SBMC聯盟台灣首間充電方案提供者

信邦（3023）為業界領先電動車充換電解決方案的公司，日前信邦加入了由山葉、本田、比雅久和KTM集團所創立的可更換電池機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。