大直新地標「虹光LIVE」今亮燈 象徵風雨後見彩虹

由虹光集團在大直劍南路捷運站旁打造的「虹光LIVE」大樓，今起啟用七彩光景的帷幕夜間照明設計，業者表示，繽紛彩虹光芒於大直商圈閃耀，象徵風雨後見彩虹，也將是大直商圈除美麗華摩天輪外，新打卡熱點地標。

位於文湖線劍南路捷運站旁敬業二路的虹光LIVE大樓，頂樓為虹光集團的企業總部，其餘一到六樓的餐飲娛樂商場為宋大江、宋大華兄弟聯手經營的集團新作。

去年在疫苗卡關的年中，宋大江曾以個人名義在六大報頭版刊登「人命重要、台灣加油」引起關注。今天虹光集團特別為虹光LIVE舉辦揭幕亮燈儀式，即日起至七月底的晚間6時至10時，都將看到大直商圈矗立一道由地面向天空延伸的閃亮彩虹。

宋大江表示，風雨之後能見到彩虹，虹光集團在艱難時刻和大家一起度過，也期待美好的到來。他表示，這也是虹光集團將海外資金轉向投資台灣、建設台灣的初心與品牌精神。

宋大華去年返台定居，與哥哥共同經營集團事務，他也提到在這段期間從進駐的眾多重量級品牌身上，學習到非常多寶貴的品牌經驗、市場反饋及台灣精神。這也促使虹光思考必須打破單純的租賃關係，只有為租戶打造適合的環境並持續注入養分，創造共好的循環生態，才能有效活化資產創造極大化的效益。