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台北市旅館轉社宅首案「兆基好宅」 最快8月可入住

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

國家住都中心推動內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，首案台北市松山區「兆基好宅」在6月29日複審通過，計有300房可作為社會住宅出租使用。將從7月6日至12日辦理公告招租，並於7月13日至22日受理申請，7月23日起辦理看屋、選屋簽約公證作業，最快8月1日即可正式起租入住。

本次兆基好宅推出社會住宅各房型面積為14.62至24.87坪(含公設)，每坪核定市場租金為1,580元/月，按社宅補貼折扣享有一般戶8折為1,264元/坪/月、社會弱勢戶7折為1,106元/坪/月、經濟弱勢戶 5折為790元/坪/月之優惠，以室內面積9.3坪加計公設後為15.5坪標準房為例，每月租金分別一般戶為1萬9,592元、社會弱勢戶為1萬7,143元、經濟弱勢為1萬2,245元。管理費收費為60元/坪/月，水電費則另外收取。

國家住都中心指出，本案位於台北市松山區王朝大酒店A棟，緊鄰敦化北路及南京東路商圈，交通便利，距捷運南京復興站及台北小巨蛋站步行距離僅約300公尺，生活機能完善。房間內配置飯店的家具、冰箱，另外公共區域設有投幣洗衣房、垃圾集中室與寬敞交誼廳等，具備良好安全的居住環境。

國家住都中心推動「旅館轉社宅」計畫，徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社會住宅的建築物可享有免徵地價稅、房屋稅的優惠。為提升住宅品質，政府提供每房4萬元的修繕補助，對於停業旅館的修繕費則額外補助1萬元。房客依身分別的不同繳付8折、7折或5折的租金，差額由政府補助。另每次簽約提供3,000元公證費補助，出租期間若有空置情形，可獲得每房2,000元、總數10%為上限的空房補助。透過各樣政策補助，提高屋主加入誘因，降低業者經營風險，並減輕房客租金負擔。

社會住宅 租金

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