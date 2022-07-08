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旅館轉社宅首案！王朝大酒店釋出300房 7月中招租

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導

台北王朝大酒店改名再出發，其中有300房可作為社會住宅出租使用，也成為「旅館轉社宅」首案，專家分析，近年觀光人潮驟減，不少飯店業走向土地活化、危老改建一路，而內政部推動的旅館轉社宅計劃，能協助業者渡過疫情，並有效降低空租損失，因此對業主、政府、民眾來說是三贏局面。

國家住都中心表示，首案台北市松山區「兆基好宅敦北館」，位於台北市松山區王朝大酒店A棟，共300房可作為社會住宅出租使用，坪數含公設落在14.62坪-24.87坪，目前週邊月租金行情為每坪1,580元，按社宅補貼折扣，一般戶可打8折，每坪約1,264元，社會弱勢戶打7折，每坪1,106元，經濟弱勢戶打5折，每坪790元，另，管理費為每月每坪60元、水電費另計。

國家住都中心指出，王朝大酒店緊鄰敦化北路及南京東路商圈，交通便利，生活機能完善，房間內配置飯店的家具、冰箱，另外公共區域設有投幣洗衣房、垃圾集中室與寬敞交誼廳等，預計7月13日開放申請、7月23日辦理看屋、選屋簽約公證作業，最快8月1日可入住。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，從政策規劃來看，旅館轉社宅的做法相當靈活，在短期內確實可以達到政府增加供給、業者增加收入、民眾解決居住問題的三贏局面，但後續若國境開放，觀光客湧入台灣，旅館業者到底要回頭經營旅館，抑或是繼續留在社宅領域耕耘，是需要考慮的問題。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，疫情嚴峻，觀光客稅減下讓飯店業只剩三條路，分別是整修改裝、都更改建、直接賣掉，活化資產成飯店業度過疫情寒夜的必經之路，像是不少飯店旅館轉型成住宅、商辦等，也都是符合經濟效益。

黃舒衛指出，飯店業者條件不一，選擇的活化之路也不同，先前不少旅宿轉做防疫旅館度小月，到現在政府推動的社宅計劃，都能看見政府透過優惠、獎勵等，幫助旅館業及供給不足的社宅解套，透過社宅計畫，也能夠有效降低空租損失，甚至活化物件的商業功能。

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