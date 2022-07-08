泰國7月1日起放寬入境規定 吸引旅客前往

泰國7月1日起放寬入境規定，根據雄獅旅遊（2731）觀察，6月東南亞機票銷售量較5月成長57%，目前共有華航、長榮、星宇營運台北往返曼谷的航班。雄獅旅遊發言人賴一青表示，泰國是機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，吸引不少旅客開始著手規劃旅遊行程。

賴一青指出，由於疫後旅遊型態的改變，旅客希望可以停留較長時間，因此雄獅旅遊推出星宇航空八日自由行，全程精品四星酒店及贈送曼谷四小時用車、電話sim卡，每人26,999元起；長榮航空10日自由行贈送機場到飯店接送、電話sim卡，每人22,999元起，上架一週以來旅客反應不俗。

賴一青說，目前泰國已有學術交流、運動賽事、自由行等需求出現，也有接獲不少企業奬勵旅遊團、高爾夫球團詢問，待未來開放組團旅遊後，相信會成為相當熱門的旅遊目的地。