中油交付衛星複材予太空中心 寫國內產業自主里程碑

科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心（國研院太空中心）結合中油碳纖複材研發優勢，共同規畫太空級複合材料產品研製，今(8)日舉辦有機材料領域衛星複材交付典禮，由中油交付「光學酬載複材圓筒」產品及「高壓燃料槽/閥件管路鍍膜」 技術，寫下國內太空衛星產業自主化重要的里程碑，雙方更與金屬工業研究發展中心同時簽署合作備忘錄。

交付儀式由經濟部長王美花與科技部長吳政忠見證，身兼經濟部循環技術暨材料創新研發專區有機材料領域召集人的中油董事長李順欽將衛星複材元件「光學酬載複材圓筒」及「高壓燃料槽/閥件管路鍍膜技術」交付給國研院太空中心主任吳宗信。交付儀式之後，中油綠能科技研究所所長呂國旭、國研院太空中心主任吳宗信和金屬工業研究發展中心董事長林仁益，共同簽署「太空級複材元件合作備忘錄」。

李順欽指出，國研院太空中心過去在衛星計畫中所使用的碳纖複合材料結構件，製造材料均為國外所生產，再輸入交由國內的複材廠商製造，或是直接由國外製造完成結構件。另外衛星推進的高壓燃料槽/閥件之管路鍍膜技術也須仰賴國外，對國內衛星研發有相當影響。因此中油整合國內開發的複合材料與設備進行設計、分析與原型製作，過程皆依照國研院太空中心提供的規格與指導，再交由太空中心進行測試驗證。

吳宗信表示，衛星因為在真空環境工作，除了向陽、背陽溫差高達攝氏200度之外，也容易受到太空輻射破壞，因此材料必須具備輕量、高剛性(低變形)及耐輻射的特性。過去這些材料受制於國外，設計容易受到限制；如今中油投入研發、也完成設計製作，如果能順利通過驗測，台灣在衛星設計的自由度會更高。

中油指出，「光學酬載複材圓筒」為遙測衛星上酬載高精密光學鏡頭的結構元件，為因應太空的使用條件與急遽的溫度變化，光學酬載複材圓筒從低吸濕材料選用、複材疊層設計、模具設計到製作條件，每個環節都是重要關鍵，不能輕忽，最後的成品元件才不會汙染到鏡頭，且能避免溫度變化造成變形使得鏡頭因而移位。

衛星的推進採用過氧化氫燃料(H2O2)，由於材料相容性問題，目前倚靠國外廠商的不銹鋼鍍膜技術來提升元件及管路系統和過氧化氫燃料的相容性。中油攜手國研院太空中心，在金屬工業研究發展中心的協助下，展開高化學相容性的高壓燃料槽/閥件管路鍍膜技術/設備研發以及相關測試，首度展示鍍膜技術成果。