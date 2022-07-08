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6月打工職缺數暴增3.4倍！這縣市薪資及職缺都贏雙北

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為打工族示意圖，非新聞當事人。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為打工族示意圖，非新聞當事人。記者曾原信攝影／報系資料照

去年6-8月受疫情影響，加上三級警戒，堪稱「最慘暑假」，所幸今年新冠病毒輕症化，民眾恐慌降低，帶動暑期打工機會大增。全台最大打工平台「小雞上工」站內數據顯示，6月職缺數較去年同期暴增3.4倍，其中半數為「餐飲」相關職缺；而去年屬疫情一級戰區的雙北市，工讀需求反彈最為明顯，整體職缺數相較去年增2.8倍；桃園市則蟬聯冠軍，職缺數量及平均薪資雙雙居六都之冠。

此外，小雞上工亦針對旗下會員進行調查，發現超過6成企業/店家預計暑假期間增加工讀人手，平均增加12.4名工讀生，可望為工讀市場增加上萬個工作機會！在打工會員方面，近9成學生有暑期打工計畫，其中21.8%學生選擇「餐飲內外場」為最多，而疫情也使得「在家工作」的相關職缺受到13.8%的學生青睞。

小雞上工表示，「此波Omicron病毒輕症化及『與疫情共存』模式，都讓今年暑期打工市場明顯回溫，目前6月站內與『暑期打工』相關職缺已較去年成長高達3.4倍，接下來7、8月有望再增加20~25%，因此暑假期間(6-8月)預估可創造4.8億打工財，想趁暑假賺飽荷包的學生們，千萬不要錯過這波打工機會！」

新冠疫情漸有趨緩態勢，使得今年暑期打工機會大增，據小雞上工站內數據顯示，6月職缺數較去年同期暴增3.4倍，平均時薪更來到NT$192.2，創下疫情以來新高點，其中半數為「餐飲」相關職缺，可見餐飲業遭受去年三級警戒重創後，已逐漸復甦並有望回到往年熱度。

觀察六都打工職缺現況，以台北市成長最為明顯，職缺數較去年同期成長209%，其次分為新北市(成長163%)及桃園市(成長146%)；桃園市則以衛冕軍之姿，再度奪下職缺數量及平均薪資雙冠王，其中平均時薪突破$200大關來到NT$208.4，推測移工仍受限制為主要原因。

小雞上工針對旗下企業店家進行調查，發現僅有不到2成企業店家表示營業狀況受疫情影響，進而「調整營業時間」、「調整營業模式」或「取消內用(僅外帶/外送)」，代表整體產業環境呈現大幅好轉跡象。也因此，有超過6成企業店家暑假期間將有工讀生招募計畫，平均招募12.4名，可望為工讀市場增加上萬個工作機會！

進一步分析開缺的工讀職缺內容及薪資，在可複選情況下，以餐飲、零售工讀缺口最大，前五名開缺內容為「餐飲外場(佔比42.5%)」、「餐飲內場(佔比38.7%)」、「門市結帳(佔比36.8%)」、「門市補貨/整理(佔比33%)」及「飲品製作(佔比21%)」；預期薪資方面則以「最低基本工資」NT$168及NT$170~175為最多，分別佔比50.8％及46.8%。

在打工類型方面，以「餐飲內外場(佔比21.8%)」最受到學生打工族的青睞，其次分別為「門市零售(佔比17.4%)」、「助理、行政等辦公類(佔比16.8%)」；值得注意的是，新冠疫情下遠距工作崛起，因此如社群小編、影音剪輯或設計等可以「在家工作」的職缺亦成為13.8%學生打工族首選。

打工 餐飲業

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