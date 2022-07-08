大直這豪宅逾半淪法拍 殺到6字頭專家仍不看好

北市大直重劃區「金澤III」豪宅社區4樓戶、6樓戶因債務糾紛，淪入法拍，雖位處精華，但前二拍均無人投標。法院近日公告本月18日三拍，每坪底價降至6、7字頭，遠低於周邊行情，不過業者仍不看好，預料流標機率大。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，主要是該社區僅7戶，卻有4戶曾淪法拍，超過一半，而且蓋好13年，多數戶別一直空置，到現在還是毛胚屋，另外二樓戶法拍雖在四拍拍出，但得標人標到後不久，只加價30萬元就立即轉手。

種種跡象，都會讓有興趣的人產生疑慮，懷疑這棟社區可能有問題，儘管價格便宜，但也不敢貿然出手。再加上目前房市面臨修正，高總價物件抗性高，因此預料脫標機會不大。

「金澤III」位於大直樂群二路266巷內，為中大坪數豪宅規畫，樓高7層，一層一戶，共有7戶，2009年完工，屋齡已13年。

資料顯示，早在2015年， 該社區二樓戶就遭法拍，一路到四拍，每坪約58萬元仍流標收場。

去年12月，一樓也遭法拍，底價一坪約111萬元，因債務人提出擔保，拍賣前夕宣布停拍。

同月， 二樓又再度拍賣，至四拍時，有人以5020萬元得標，換算每坪約59萬元。不過，該戶今年1月才完成拍賣過戶，2月就轉手給林姓買家，並在3月完成買賣登記過戶，轉手成交價5050萬元。

徐華辰表示，拍定價5020萬，轉手價5050萬，等於沒賺錢就急著脫手，這種情況通常有二個原因，一是債務人委託人頭買回，再過戶給特定人士，第二，拍定後發現有許多東西要重新整理，或有些問題，需要再花大筆費用，因而急忙轉手給其他買家。

法院筆錄並未揭示該社區有任何問題，沒有嫌惡設施，也非凶宅，從法院訴訟資料來看，債務人和債權人之間可能有產權爭議，因此讓社區多戶住宅一直空置沒人使用。

根據法院最新公告，該社區4樓、6樓也在今年同時淪入法院，債務人為同一人，其中4樓底價從一拍8975萬降至三拍5744萬，6樓底價從一拍9245萬降至5917萬，均約84坪，每坪68萬~72萬元。目前樂群二路一般住宅多要8、9字頭，豪宅更是逾150萬，此拍賣底價已遠低於社區行情。