稻作四選三農民徬徨 彰化加碼千萬元獎勵契作硬質玉米

農委會實施「稻作四選三」政策，彰化縣有5000公頃農地面臨今年二期休耕或轉作的抉擇，縣政府鼓勵農民契作硬質玉米當畜牧飼料，動用縣庫1500萬元加碼補助每公頃1萬元，但農民最大困擾是沒收割機，縣政府今到裕豐產碾米工廠參觀硬質玉米採收機，將媒合為轉作的農民服務。

COVID-19疫情造成航運費用暴增，加上俄羅斯侵略烏克蘭，兩國玉米大幅減產，雙重因素使畜牧飼料從每公斤6元漲到目前15元，彰化縣是養雞第一大縣，養豬和養鴨第三大縣，農民叫苦連天，縣長王惠美今到二林鎮裕豐產碾米工廠了解採收硬質玉米的作業流程，同時宣布加碼補助稻農轉作飼料用的硬質玉米。

二林鎮長蔡詩傑和二林鎮農會理事長莊萬恭、常務監事陳光輝，及縣議員張國棟、陳一惇、蔡家豪裕等地方首長和民代都到場參觀，豐產碾米工廠第二代接班人洪兆辰導覽解說，硬質玉米採收機像割稻機，把玉米梗絞碎留在田裡，載玉米粒回廠展開篩選、烘乾、冷藏一貫化作業。洪兆辰表示，彰化以北的縣市只有他家工廠有採收機，每輛約1200萬元，最近添購第三輛，在運送路途中。

王惠美詢問如何烘乾硬質玉米，洪兆辰回答「用粗糠」，縣政府農業處長邱奕志幽默說「那是曹植發明的，有詩曰『煮豆燃豆萁』可證明。」眾人哈哈大笑，繼續參觀下個流程。王惠美又問代工採收硬質玉米的費用，洪兆辰說每公頃收費約7500元，中央補助農民契作獎勵每公頃6萬元，對地綠色環境給付每公頃5000元，縣政府加碼1萬元，等於稻農不必自掏腰包支付代工採收費用。

農業處長邱奕志表示，政府對契作價金保證每公斤9元，如果賣到好價錢，多出來的都給農民，相當有保障。多名農民反映中央不補助撲滅秋行軍蟲的農藥費用。王惠美當場交代邱奕志盡力向上級爭取補助。

王惠美說，農委會110年實施稻作四選三，彰化縣約5000公頃農地面臨抉擇，農民續種水稻無法繳交公糧，只能被迫賣給糧商，彰化縣是台灣穀倉，稻作四選三政策影響農民權益甚劇，縣政府繼續為農民請命，希望這項政策再延緩，給農民充分時間準備，此外，縣政府加碼補助契作硬質玉米每公頃1萬元，減少新政策衝擊稻農。