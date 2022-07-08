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華航永續示範航班榮獲雙料大獎 機上用品限量開賣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
華航參與天合聯盟永續飛行挑戰榮獲「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」雙料大獎，永續示範航班上利用功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」將於7月8日下午2時起於華航eMall限量開賣。圖/華航提供
華航參與天合聯盟永續飛行挑戰榮獲「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」雙料大獎，永續示範航班上利用功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」將於7月8日下午2時起於華航eMall限量開賣。圖/華航提供

華航空（2610）響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」（The Sustainable Flight Challenge, TSFC） 所推出的永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近兩成約10公噸，相當於造林25座籃球場，深獲天合聯盟及永續評審團肯定，榮獲「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」及「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」雙料大獎，華航 ESG 優異成績持續傲視全球。

華航為喚起旅客實踐環保概念，特別將永續服務用品從機上帶到日常生活，與旅客分享永續示範航班獨創的多項服務用品，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用 100% 單一回收寶特瓶紗製作、兼具設計感與功能性的「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，將於7月8日下午2時起在華航 eMall 官網限量開賣，歡迎旅客搶購。

天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集 16 家航空公司共同參與第一屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，本月 6 日公布得獎名單，華航以隊名「紅梅揚姿」（Plum Blossom） 執飛 5 月 4 日 CI-753 台北-新加坡永續示範航班，在「環境衝擊減緩（Impact）」、「航空創新（Innovation）」及「團隊合作（Collaboration）」三大領域皆有出色表現，華航對於企業永續發展的貢獻及員工團隊合作的亮眼成績深獲評審團青睞，最終奪下「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」、「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」兩項大獎。此外，「最佳廢棄物管理獎（Best Waste Management）」及「最佳顧客參與獎（Best Customer Engagement）」傑出表現也入圍決選，獲得天合聯盟高度肯定。

華航永續示範航班的航路節油規劃、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，均以 ECO 服務為核心理念，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等，獲得旅客熱烈迴響。永續示範航班較一般航班廢棄物減量近八成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾九成，在旅客協助下，成績超乎預期。華航未來也將在可行的範圍內，逐步推展永續示範航班相關作為。

華航 eMall 除了獨家販售機上永續服務用品，也特別創立「綠生活專館」，精選眾多環保綠能商品，如透過先進技術將陽光轉為動能的「綠能手錶」、倡導綠生活循環經濟概念的「Flower Plus永生乾燥花禮盒」、或是取代一次性紙杯及塑膠杯的「FoFoCup環保折疊杯」等，期盼與旅客攜手打造永續美好環境，共同守護地球。

華航特別將永續服務用品從機上帶到日常生活，包含用 100% 單一回收保特瓶紗製作的「華航RPET購物袋」等商品於華航eMall限量販售。圖/華航提供
華航特別將永續服務用品從機上帶到日常生活，包含用 100% 單一回收保特瓶紗製作的「華航RPET購物袋」等商品於華航eMall限量販售。圖/華航提供

華航 環保 廢棄物

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