杏一6月營收6.4億元、年增7.3% 前六月營收年增14.9%

連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）今（8）日公布6月營收6.39億元，較去年同期成長7.26%，累計1至6月營收為36.55億元，年增率提高14.88%。杏一表示，6月後快篩商品搶購潮逐步減緩，業績挹注來源以剛性需求者為主，加上年中慶和OMO活動激勵一波買氣。

杏一表示，雖防疫商品熱潮退去，但仍持續突破6億的佳績，主要受惠年中慶和OMO活動成效的推升。為促進業績，杏一7月推出獨家代理德國「medi」輔具來台10周年回饋活動、丹麥原裝進口的「ABENA」紙褲、私密潔浴露品牌月，以及全台首張健康照護儲值卡回饋20%活動。

杏一進一步說明，受新冠肺炎疫情影響，防疫商品需求量大增，但對醫療通路而言，醫材、保健食品和營養品等才是會員主要需求商品，杏一將以不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者。在7月多重活動中，以德國獨家代理的「medi」輔具、護具等75折活動最為吸睛；在丹麥獲得友善環境認證的白天鵝生態標章「ABENA」，杏一引進的商品包含成人、兒童紙褲，以及私密潔浴露，因高品質長期獲好口碑，7至8月特別舉辦品牌月活動。

除此，為經營會員，杏一獨創的健康照護儲值卡也同步祭出最高回饋20%的現金折價券活動，凡7月單筆儲值達5,000元，且累計消費逾5,000元，將享有20%回饋。