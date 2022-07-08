快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

杏一6月營收6.4億元、年增7.3% 前六月營收年增14.9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
杏一董事長陳麗如。 記者曾吉松攝影／報系資料照
杏一董事長陳麗如。 記者曾吉松攝影／報系資料照

連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）今（8）日公布6月營收6.39億元，較去年同期成長7.26%，累計1至6月營收為36.55億元，年增率提高14.88%。杏一表示，6月後快篩商品搶購潮逐步減緩，業績挹注來源以剛性需求者為主，加上年中慶和OMO活動激勵一波買氣。

杏一表示，雖防疫商品熱潮退去，但仍持續突破6億的佳績，主要受惠年中慶和OMO活動成效的推升。為促進業績，杏一7月推出獨家代理德國「medi」輔具來台10周年回饋活動、丹麥原裝進口的「ABENA」紙褲、私密潔浴露品牌月，以及全台首張健康照護儲值卡回饋20%活動。

杏一進一步說明，受新冠肺炎疫情影響，防疫商品需求量大增，但對醫療通路而言，醫材、保健食品和營養品等才是會員主要需求商品，杏一將以不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者。在7月多重活動中，以德國獨家代理的「medi」輔具、護具等75折活動最為吸睛；在丹麥獲得友善環境認證的白天鵝生態標章「ABENA」，杏一引進的商品包含成人、兒童紙褲，以及私密潔浴露，因高品質長期獲好口碑，7至8月特別舉辦品牌月活動。

除此，為經營會員，杏一獨創的健康照護儲值卡也同步祭出最高回饋20%的現金折價券活動，凡7月單筆儲值達5,000元，且累計消費逾5,000元，將享有20%回饋。

年中慶 儲值卡

延伸閱讀

台南市連續5年這數據持續下降 推居隔心理健康防疫

李克強要求大陸東南五省 防疫避免一刀切、層層加碼

每周入境總量升至4萬人次 桃機呼籲接機民眾落實防疫

BA.5傳播力強20% 指揮中心暫不升級防疫措施

相關新聞

一張自拍照就能帶貨！資生堂用科技賣美妝逆勢大賺

6月中，歷史悠久的化妝大牌露華濃（Revlon），不敵疫情及競爭壓力，正式聲請破產。同樣為百年老牌的資生堂（Shiseido），去年財報卻從谷底回彈，營收增長12％、營業利益成長178％。

46人小網通廠生意做到墨西哥 台股跌2成、它翻倍漲！

台灣的加權指數從今年最高點下挫，跌幅逾2成，卻有一間員工數僅46人、沒有自有工廠的網通廠常珵，年初以來股價翻倍。

華航永續示範航班榮獲雙料大獎 機上用品限量開賣

中華航空（2610）響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」所推出的永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近兩成約10公噸，相當於造林25座籃球場，深獲天合聯盟及永續評審團肯定，榮獲「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」及「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」雙料大獎，華航 ESG 優異成績持續傲視全球。

爆冷！台中以南「今年最貴商辦」在斗六 嘉義中埔人買下

今年台中以南最高總價商辦交易，不在台南也不在高雄。實價揭露，雲林斗六市中山路一棟6層樓商辦，今年5月以總價3.2億元易主...

基亞處分1160張高端股票 獲利2.55億元

基亞生技7日公告自今年初以來，共計處分子公司高端疫苗1160張股票，每股平均價格為新台幣241.61元，處分利益2.55...

入境人數將放寬 指揮中心：航空、觀光、會展業受惠

指揮中心昨（7）日拍板，即日起，入境人數將放寬至每周4萬人、轉機規範也鬆綁，產業界預期，相關產業可望動起來，包括乘載旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。