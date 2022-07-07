中華存善慢飛天使關懷協會 聯合勸募不停歇愛心不偏心

疫情延燒，衝擊全台各社福單位籌募善款，「中華存善慢飛天使關懷協會」行動腳步未曾停歇，7日一口氣捐出50.9萬元，給天主教台中教區附設八家啟智機構中的員林聖家啟智中心及溪洲聖智啟智中心。前者30萬元用於添購早療行動車，後者補助20.9萬元改善活動空間設備與訂製特殊輔助輪椅。

聖家啟智中心的早療行動車，未來將服務田中、二水、大村、社頭、埔心、員林和永靖等鄉鎮，早期療育服務據點的0至6歲身心障礙兒童。

聖智啟智中心的特殊訂製輪椅，則讓雖然頭腦清楚，但因患有腦性麻痺、長期臥床導致骨盆變形的服務對象「大良」，近期在手術後終於可以擁有外出接觸人群互動的機會。

2022年從疫情延燒到與之共存，全台各社福單位籌募善款皆受疫情重大影響的普遍情況下，中華存善慢飛天使關懷協會的行動腳步未曾停歇。

雖然協會成員由各種不同信仰組成，仍不斷思考如何調整助人方式，透過與企業合作，讓愛心能有效的與時並進，協助天主教台中教區附設的八家身心障礙福利服務機構，提升身心障礙者生活品質，並維持身心障礙者就學、就業、就醫及社會參與等各項權益。

天主教會台中教區附設的八家身心障礙社會福利機構和31個服務據點，最早是民國50年天主教瑪利諾會的美國籍游仁德神父，和比利時籍的潘爾溫神父先後創辦。

1999年潘爾溫神父更因對台灣的身心障礙者的福利服務重大貢獻，與嘉邑行善團、陽光文教基機會、婦女救援基金會、創世基金會、消費者文教基金會等單位，獲法鼓山聖嚴法師頒發「十大平安貢獻獎」，也是唯一的外籍人士。

當年游仁德神父和潘爾溫神父，因為體會到「會台語在廚房聊天，不會台語在客廳喝茶」的台灣民情，為融入在地社區，所以先學台語再學客家話。

當時他們看到許多身心障礙的孩子，不是在街頭四處閒蕩，就是被關在家裡與世隔絕，游仁德神父和比利時的潘爾溫神父（彼此家人都有身心障礙者），便將大雅天主堂停掉原先附設的幼稚園，改成托育身心障礙者的機構。

後因機構需要立案，在民國60年便遷移到育仁國小，成立台中第一所體制內教育附設的啟智班，比民國63年國立台灣師範大學成立的台灣第一個特殊教育學系，還要更早。

為提供更完善的特殊教育服務，潘爾溫神父在民國62年，還特別回到比利時魯汶大學，接受一年的特殊教育進修。

民國50多年，游仁德神父在於沙鹿服務期間，發生一件趣事，當時地方建設經費都沒有著落，刻板印象中外國人經濟能力普遍都很好，地方人士便找上游仁德神父募款。

一樣缺乏經費的游神父便捐出美援救濟物資中的麵粉，供地方人士換取水泥來修橋鋪路，還因此榮獲當年好人好事的頭銜。今天在台中大肚鄉大道國中前的那條主要幹道，便以游仁德神父的名字命名「仁德路」。

游仁德神父創辦員林聖家啟智中心、埔里復活啟智中心、竹山玫瑰啟能訓練中心。潘爾溫神父則於民國60和64年成立光仁小學和光仁中學啟智班，民國68年成立育仁啟智中心（台北市第一家立案的啟智機構），民國71年成立台中立達啟能訓練中心（中部地區最早的心智障礙青年職訓與就業輔導機構）。

存善慢飛協會為接續前人的努力，為自己台灣的子弟服務，協助目前已遍佈中彰投各縣市的八家啟智機構和31個服務據點，所安置的600多位慢飛家族成員，以及每年2,000多人次的服務對象。

協會以「存本善心，支持為天使服務的天使」的理念出發，由協會統籌社會資源以「聯合勸募」方式，轉介、集中與分配，讓社會大眾的支持「愛心不偏心」，達到一次扶助八家慢飛啟智機構的目的。

存善慢飛協會為啟動聯合勸募，第一個合作品牌夥伴，邀請知名沙龍級美髮品牌「Nukah鹿卡專業髮品」，以捐款回禮方案，向社會大眾與企業募集愛心。

「Nukah鹿卡專業髮品」以台灣人的膚況為首要條件，堅持選用低化學、友善環境，更溫和的天然植萃成分，並通過SGS國際檢驗，成為許多呵護自己、愛護地球的綠色消費者，以及國內頂級沙龍業者長期信賴選用的髮品，更在MOMO等各大電商通路上架銷售。