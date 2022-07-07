蠟筆小新30週年展覽最終站 開到臺中驛鐵道文化園區

蠟筆小新動畫盛大歡慶30週年！此次蠟筆小新甜點大作戰移師至「臺中驛鐵道文化園區」，此站為甜點世界大冒險限定店「最終站」，融合鐵道及火車元素，再特別加入台中站特有意象，展期自7月8日起至9月25日，邀請粉絲們到月台準備搭車。

蠟筆小新「甜點世界大冒險」7日試營運，活動由小小站長開場舞拉開序幕，預告最終站獨家融入台中火車站元素，並由小小站長邀請可愛的蠟筆小新和動感超人人偶出場，演出經典官方主題曲「我是萬人迷」，吸引現場眾人目光。

全園區共計打造7個30週年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達6米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點(帝國糖廠、台中公園、綠川)的甜蜜空間，以及經典再現娃娃車區與餅乾區。

還有野原一家、動感超人以及春日部防衛隊與民眾同行，彷彿置身於卡哇伊蠟筆小新的世界，保證萌到讓粉絲們拍不完，留下7倍甜蜜蜜的時光回憶。

最終站也為粉絲們準備驚喜，全台首創甜點列車抽獎活動，超新奇趣味的燈號「登！登！」跑動方式像列車，抽抽有獎超值獎項，有機會把隱藏版「鱷魚阿山小新公仔」帶回家，還有數百樣蠟筆小新周邊商品， 以及多款台中限定版商品，要讓小新粉絲嗨翻天。