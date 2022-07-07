蠟筆小新30週年展覽最終站 開到臺中驛鐵道文化園區
蠟筆小新動畫盛大歡慶30週年！此次蠟筆小新甜點大作戰移師至「臺中驛鐵道文化園區」，此站為甜點世界大冒險限定店「最終站」，融合鐵道及火車元素，再特別加入台中站特有意象，展期自7月8日起至9月25日，邀請粉絲們到月台準備搭車。
蠟筆小新「甜點世界大冒險」7日試營運，活動由小小站長開場舞拉開序幕，預告最終站獨家融入台中火車站元素，並由小小站長邀請可愛的蠟筆小新和動感超人人偶出場，演出經典官方主題曲「我是萬人迷」，吸引現場眾人目光。
全園區共計打造7個30週年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達6米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點(帝國糖廠、台中公園、綠川)的甜蜜空間，以及經典再現娃娃車區與餅乾區。
還有野原一家、動感超人以及春日部防衛隊與民眾同行，彷彿置身於卡哇伊蠟筆小新的世界，保證萌到讓粉絲們拍不完，留下7倍甜蜜蜜的時光回憶。
最終站也為粉絲們準備驚喜，全台首創甜點列車抽獎活動，超新奇趣味的燈號「登！登！」跑動方式像列車，抽抽有獎超值獎項，有機會把隱藏版「鱷魚阿山小新公仔」帶回家，還有數百樣蠟筆小新周邊商品， 以及多款台中限定版商品，要讓小新粉絲嗨翻天。
另外，此次展覽特別推出「拍照打卡任務送」，設計6款蠟筆小新獨家車票書籤，只要在「臺中驛鐵道文化園區」的任何一處與小新景點拍照，將照片上傳至FB或IG貼文，並標記地點「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險_最終站」及@臺中驛鐵道文化園區，即可獲得打卡禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言