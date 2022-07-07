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建商推案、民眾購屋信心低 6月新屋房市風向球吹冷風

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
代表北台灣新建案市場趨勢的「住展風向球」，在建商推案、民眾買房意願偏低，今年6月分數僅有43.6分、降至今年最低點。住展雜誌提供
代表北台灣新建案市場趨勢的「住展風向球」，在建商推案、民眾買房意願偏低，今年6月分數僅有43.6分、降至今年最低點。住展雜誌提供

代表北台灣新建案市場趨勢的「住展風向球」2022年6月分數為43.6分，較5月（45.7分）減少2.1分，對應燈號仍維持綠燈，且已經「連11綠」；風向球六大構成項目呈現「二升二降二平」，新成屋戶數、成交組數等兩項分數下滑，預售屋推案量、議價率等兩項分數上升，另待售住宅建案數、來客組數等兩項分數持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，6月風向球分數降至今年最低點，主因是建商推案、民眾買房意願偏低有關。雖然風向球目前仍在綠燈之上，但分數已經很接近綠燈與黃藍燈交界，後勢不能過度樂觀。

雖然本土疫情有緩降趨勢，但除了疫情、升息外，又有台股暴跌衝擊，北台灣6月預售屋推案量稍有成長，但猶不足500億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中正「向陽上冠」、大安「親家JIA」、南港「達欣東匯」；新北市-中和「華固得月」、三重「元利樂樺」、淡水「合嘉素晴」；桃園市-中壢「欣宇」、龍潭「幸福山丘NO.1」、桃園「長堤凰澄」和「合輝大璽-水月」、大園「華登新城峰」、蘆竹「合雄心之丘」；新竹縣-新埔「竹科臻邦」等案。

6月完工釋出的新成屋戶數急降至1百餘戶，單一案量逾15億元以上的指標案僅有台北市-大安「閱大安」。

新案的供給水位少，線上建案賣壓也就不大，6月線上待售的住宅建案數已連續三個月低於1千個以下。即使近期房市整體買氣並不算好，但建案售價還是鐵板一塊，6月北台灣新建案平均議價率降至11.19％，較5月減少0.5個百分點，是今年以來變動幅度最大的一次，充份說明目前賣方心態「不是不肯賣，是不肯便宜賣」。

代表市況的成交與來客組數部份，6月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為25.5組／週，較5月（25.6組／週）微減0.1組／週。另，6月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.0組／週，較5月（2.5組／週）減少0.5組／週。

建案 疫情 預售屋

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