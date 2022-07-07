PSA華科慈善基金會推時尚助聽器 打造聽覺友善未來

PSA華科事業群旗下華科基金會長期關心全民聽覺健康，2022年為PSA華科慈善基金會創立20周年，今（7）日邀請產官學醫各界專業人士共襄盛舉，而20周年活動注入新生代設計師的年輕力量，由臺北科技大學學生設計師，首度公開發表多款兼具時尚感與實用性的助聽器設計《聲飾系列》，期待未來助聽器能像口罩、眼鏡一般，從醫療器材搖身一變成為時尚配件。

華科基金會表示，聲飾系列結合創意與時尚，設計靈感包含象徵溫暖勇氣的向日葵與陽光、西方文化守護天使，更有將助聽器結合項鍊的設計。

基金會主題曲《6分滿》作者，音樂全才生許書豪也驚喜現身，與模特兒一同走秀演繹《聲飾系列》，展示「月亮不完美的陰晴圓缺」設計理念，許書豪指出，設計簡約有質感，寂靜月亮也反映內心，讓使用者對生活更有信心。

PSA華科慈善基金會長期在台深耕聽力關懷，20年間服務近700個社區據點，照顧超過兩萬名弱勢聽障兒童及長者，是全台於社區照顧關懷據點進行聽力關懷最多的基金會。去年起陸續攜手桃園市政府及新北市政府開啟助聽器銀行服務合作，共推社區關懷服務升級；同時也在今年首創和漢聲廣播電台共同製播以聽覺照顧為主題「聽見 讓愛聲華」廣播節目，由專家及醫師從各層面探討及科普聽覺健康知識觀念及照顧議題，致力推廣聽覺照顧理念。

PSA華科慈善基金會執行長林龍森致詞時強調，基金會的遠景是「傾聽讓我們更靠近（Always be here）」，透過善用企業提供的資源，關心目前社會潛在的需求、喚起大眾的重視，規劃具體可行的方案與指引，展現Hear、Help、Happiness的服務精神。