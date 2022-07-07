華航、長榮航看好轉機商機 搶攻亞洲轉機客

中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起調升入境總量人數每周4萬人，並自7月14日零時（航班表定抵台時間）起，先行放寬國人及持有效居留證，以及所有來台轉機者，搭機前「得免持2日內PCR檢驗陰性報告」。國內的華航（2610）、長榮航（2618）看好轉機商機，有助於搶攻亞洲區的轉機客，另外，也會根據市場需求增加市場需求熱度高的美國及歐洲市場航班布局。

華航、長榮航空表示，將依照民航局最新分配之入境旅客額度，隨時檢視航班可接受之訂位量，積極為後疫情時代旅運需求佈局，尤其，這次開放轉機免PCR，可望吸引更多旅客在台轉機。

華航表示，第3季客運航班再增加四成，每周提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求，包括東南亞、北美、東北亞都是增班重點。華航同時遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，配額提升後，將可受理更多有需求的旅客訂位。

此外，自6月15日開放旅客來台轉機，長榮航空7月已增飛北美及東南亞航班，7月14日開始開放旅客來台轉機免PCR檢測，將有助於爭取旅客來台轉的商機，8月將依市場需再滾動式調整增飛航班。

長榮航空自七月起，北美航線將由現行每週17班增飛至每週28班，其中洛杉磯、舊金山增飛為每天1班，西雅圖及溫哥華增飛為每週4班，紐約增飛至每週3~5班，多倫多、休士頓、芝加哥每週飛航1班；東南亞航線方面，胡志明市、河內、馬尼拉將增為每天1班，曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、金邊均有增班的規劃，並恢復台北-宿霧每週3班的飛航服務，並將視市場情況滾動式調整。

長榮航空飛往歐洲航班自7月開始台北-阿姆斯丹航線增為每週3班、台北-維也納航線每週2~3班，台北-倫敦每週3~5班、台北-巴黎則每週1~3班的直飛服務。