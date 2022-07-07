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遠雄港因應客戶需求 擴大冷鏈物流倉布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

遠雄港（5607）旗下的遠雄航空自由貿易港區冷鏈物流倉新建工程第二階段追加工程，預計增加投資5.19億元，追加後的新合約為34.29億元，成為國內最大的冷鏈物流倉庫。

遠雄港發言人許厥偉表示，主要是市場對於冷鏈需求量增加，擴增物流倉新建工程第二階段，配合設計變更追加工程款。原合約金額為29.41億元，追加5.19億元後，總工程金額為34.29億元。因應順風等物流業者及其他客戶需求不同擴大冷鏈布局，提供不同的溫度倉儲的需求，預計最快明年第1季完工，成為推升營收、獲利新動能。

遠雄港是台灣唯一空運自由貿易港並且有兩項特許執照優勢，鄰近桃園機場的地理位置，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，具備有航空貨物集散站；遠雄港今年開始受惠於子公司遠雄航空自由貿易港區持股由76%增加到89.4%，獲利挹注會更顯注。

遠雄 自由貿易

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