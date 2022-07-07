聯邦快遞攜手eBay 提供全新電商方案助亞太區商業發展

聯邦快遞集團旗下的附屬公司聯邦快遞宣布，與eBay展開最新合作。eBay是國際知名的電商平台，致力為世界各地的買家及賣家提供服務。亞太地區的eBay賣家現在可以註冊聯邦快遞帳戶，並以具競爭力的價格獲得聯邦快遞全方位的電商物流服務。

線上交易平台的銷售佔全球電商的67%，而亞太地區電商市場預計每年增幅約為14%，在2030年將達352.68萬億美元。在疫情影響下，消費者加速轉向網購，這項合作將有助於線上零售商，特別是中小企業，在亞太地區蓬勃發展的電商領域收穫商機。

透過這次合作，eBay賣家能夠利用聯邦快遞的運輸解決方案為他們的客戶提供更優質的配送體驗。目前的戰略合作項目主要包括以下優勢：

具競爭力的價錢：eBay賣家將獲得聯邦快遞各項服務下具有競爭力的折扣價錢。提升運輸能力：聯邦快遞為eBay賣家提供一系列對跨境電商至關重要的服務，其中包括FedEx電子貿易文件、全天候可用的FedEx送貨上門服務，靈活、簡單的退貨服務選項組合。消費者更可選擇FedEx Hold-at-Location服務將包裹配送至各大零售商、藥局和聯邦快遞服務站等。與聯邦快遞直接聯絡：eBay賣家將獲得專屬聯邦快遞帳戶，以使用聯邦快遞提供的豐富產品組合中任何一項物流方案。此外，eBay賣家可以直接連絡聯邦快遞，查詢取件和計費資訊、預訂運輸表格或其他物流資訊、重新安排包裹運輸路線，或諮詢如何管理My FedEx Rewards帳戶。

聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「電商已成為支撐亞太經濟的成長引擎。因此，像聯邦快遞這樣的物流服務供應商在幫助電商企業為其客戶提供從線上到線下的無縫體驗方面發揮關鍵作用。我們很高興能與eBay合作，憑藉我們的國際物流服務讓eBay賣家更容易進入更多市場。聯邦快遞幫助eBay賣家以極具競爭力的價錢提供國際運輸解決方案，在他們繼續拓展海外市場的同時，盡量利用我們的優質服務和產品。」

eBay國際跨境貿易部香港、台灣和新興市場總經理許頌恩表示：「eBay致力推動跨境電商的發展，為賣家開闢直接面向海外的銷售渠道。物流是跨境電商生態系統的關鍵一環，與世界知名的電商運輸和物流服務供應商聯邦快遞合作，使我們的賣家可以獲得競爭優勢和優惠價格，同時提升買家的購物體驗。」

這項合作反映聯邦快遞通過與領先的交易平台和技術供應商進行戰略合作，保持在電子商務領域的領先地位所做的最新努力。至今，聯邦快遞已與超過17個線上交易平台合作夥伴進行整合，讓亞太地區數以十萬計的電商透過聯邦快遞帳號直接使用各項服務，管理其貨件並發展跨境電商業務。