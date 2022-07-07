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加工處挺廠商 紓困措施再延長至12月底

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
加工處紓困措施再延長至12月底。照片／加工處提供
加工處紓困措施再延長至12月底。照片／加工處提供

因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續影響區內事業營運績效，加工出口區管理處持續挺廠商共度難關，對於科技產業園區內營業額衰退50%之艱困廠商，得申請土地租金、管理費及污水處理費用緩繳至今年12月31日止，另經營幼兒園、餐廳業者得申請租金（權利金）減半。

加工處處長楊伯耕表示，為協助區內廠商度過營運難關，積極推動相關紓困措施計2年，共減收約4,000萬元、緩繳約1億7,000萬元，受惠之區內廠商逾九成以上。經統計比對109年至111年，各園區營業額已有逐步復甦情形，顯見紓困措施已達階段性成效。

加工處進一步說明，科技產業園區第1階段紓困措施於109年5月實施，土地租金全面減收20%計6個月；第2階段於109年12月起，營業額衰退15%之廠商，可再申請土地租金減收20%計6個月；第3階段於110年7月起至111年6月止，營業額衰退50%之廠商，可再申請土地租金緩繳1年。

然考量國內疫情仍然嚴峻，加工處再提出第4階段「科技產業園區因應疫情延長紓困措施」，自111年7月1日起至111年12月31日止，區內事業任1期營業額減少達50%以上時，得向加工處（或分處）申請土地租金、管理費、污水處理費用緩繳至111年12月31日止，以及餐廳租金減半7個月及幼兒園權利金減半1個月之紓困措施。

租金 疫情 幼兒園

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