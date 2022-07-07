八貫今股臨會進行董事改選 劉宗熹續任董座

TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫企業（1342）今（7）日召開股東臨時會，進行董事全面改選，會中選出董事7席（含獨立董事3席），新當選之董事包括劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Bemis Associates Inc.代表人Stephen Wendell Howard、施新川、潘憲與邴兆齊等7位，隨後召開的董事會，推選現任董事長劉宗熹續任。

八貫表示，此屆新任董事中有兩位新任董事，分別是南良國際董事蕭宇喬（一般董事）與福特六和汽車前總經理邴兆齊先生（獨立董事）。兩位新任董事將與具經營實績的董事會，一同帶領公司邁向多元策略性整合發展。

八貫指出，南良國際為全球知名的高科技和功能性紡織材料廠商，蕭宇喬女士已擔任南良董事多年，相關產業經歷豐富亦嫻熟；邴兆齊先生服務於福特汽車超過20年，曾負責帶領福特六和汽車導入全球福特生產系統，並邁入智慧製造。