鋼價跌深反彈！土耳其廢鋼漲幅擴大 中鋼：中長期不看淡

鋼市低迷聲中，鋼價跌深開始反彈，近日土耳其廢鋼進口價出現大幅度回漲，熱軋底材行情走高，國際鋼價直線滑落現象有緩解現象；中鋼（2002）表示，全球大基建風潮，將支撐鋼鐵產業發展，鋼市短線或有起伏，中長期不看淡。

上市鋼廠主管說，國際鋼價大跌後，本週初俄羅斯熱軋至土耳其主流出口報價每公噸上漲40美元。最新商情顯示，土耳其長條鋼市場情況好轉，同時土耳其的廢鋼進口價也出現比較大幅度反彈；由於廢鋼是屬於原料，預計後製程的板材、鋼筋等成品材可能會跟進上漲節奏。

上市鋼廠主管表示，整體觀察目前通路商手中存貨水位「中性偏高」，仍需要時間才能有效去化，但由於鋼價跌幅已深，反彈的頻率會愈來愈高。