通往南科更方便 台南第2季房地交易熱區「安南超越永康」

台南市今年第2季不動產交易統計出爐，土地移轉1萬6018筆，與前一季相較，土地交易筆數減少29筆，減幅為0.18%，與去年第2季土地移轉1萬8887筆相較，土地買賣移轉筆數年減15.19%。

六都土地買賣移轉筆數增減率。圖／台南市地政局提供

本季建物買賣移轉6410棟，與前一季相比，建物交易棟數增加319棟，增幅為5.24%，本季各行政區房屋交易量前5名依序為安南區1337棟、永康區845棟、安平區575棟、東區545棟、中西區389棟，永康連續蟬連13季冠軍本季被安南區超越。

六都今年第2季建物買賣移轉棟數增減率。圖／台南市地政局提供

地政局長陳淑美表示，本季各行政區房屋交易量前5名依序為安南區1337棟、永康區845棟、安平區575棟、東區545棟、中西區389棟，其中安南區的九份子、總安、布袋嘴、鎮安等市地重劃區，受惠各重劃區的公共建設及生活機能日趨完善，尤其北外環快速道路持續開闢，可望改善南科至市區交通瓶頸，成為本季交易熱門區域。

永康區位於南市核心地帶，隨著大橋國中、永康砲校一期區段徵收區陸續完成，區內規劃綠地公園，提供優質宜居環境，本季仍穩居全市交易量熱門區域；安平區有五期重劃區及國平重劃區，為市政商圈所在，生活機能完善交通便利，交易持續熱絡。

東區為優質文教區，各項公共設施及生活機能完善，南台南副都心區段徵收區及南紡購物中心附近平實營區市地重劃開發完成，帶動東區不動產交易成長。整體而言，本季在增闢多處完善公共設施及便捷交通路網後，交易量較前一季增加，南市整體不動產交易市場表現平穩。

地政局指出，本季建物第一次移轉2527棟，與前一季（111年1至3月）相較，棟數增加269棟，增幅為11.91%，與去年同季相比，棟數減少653棟，減幅為20.53%，整體交易量較去年同季相比減少2成。

市府表示，本季台南地區重大建設持續推動，帶動大台南生活圈與南科高科技產業發展，增加就業機會，在生活環境改善及未來前景看好下，房地產交易持續熱絡；在不動產價格自然穩定成長下，南市府為抑制房價炒作，積極推動以多元化方式，興建社會住宅及推動包租代管政策，來落實「居住正義」、「希望家園」的施政理念。

地政局長陳淑美表示，本季新冠疫情影響逐漸穩定，生活型態逐漸穩定，然而在全球抑制高通膨壓力下，紛紛祭出升息及緊縮資金策略，國內通膨情況升溫，央行採取緩步升息，因此，對房市而言，心理層面會產生觀望氣氛，在保值心理仍然大過觀望態度下，交易量會稍受影響。惟南市積極推動重大公共建設並與台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城等高科技產業結合，吸引大量就業人口，房地產交易仍較首季穩定成長，較去年同季降溫。