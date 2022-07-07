投資客急忙下車！每3間預售屋轉售 就有1間來自台中
永慶房屋統計，今年6月台中預售屋轉售量高達7千件，占全台35%，又以北屯和西屯的轉售量最高，雙雙破千件；但今年1-4月台中預售屋交易件數與金額，較去年9-12月近乎腰斬，未來賣壓可能越來越沉重。
在永慶房產集團2022年第三季房產趨勢前瞻報告中，統計今年6月全台與七都預售屋轉售刊登量為19945件，其中台中地區就佔了7036件，比例高達35%，意味全台每3間刊登轉售的預售屋，就有一間是來自台中。
進一步觀察預售屋轉售量多的行政區，全台有44個行政區域超過100件，而台中就佔了15個，比例高達34%；若考慮到台中有29個行政區，也意味台中有半數以上的行政區都有百件以上的預售屋轉售量。其中又以北屯區和西屯區的預售屋轉售量最高，分別為1446件和1005件。
此外，根據資料顯示，2022年台中預售屋平均總價為1714萬元，已超越新北的1704萬元，僅次於台北。若從2019年開始觀察預售屋價格漲幅，近四年台中預售屋平均總價已高漲85.8%，但台中地區的勞退平均提繳工資，在相同的四年內僅增長7.6%，兩者相差11.4倍！代表著台中地區的民眾，若想僅憑薪資收入購屋，只怕是越來越辛苦。
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