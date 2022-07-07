AsiaYo強強聯手 新一輪融資開拓疫後旅遊市場

亞洲訂房網AsiaYo深耕台灣OTA（Online Travel Agency，線上旅遊業）市場，以強大的科技資源打造最符合旅客需求的介面，並以特色房源物件做出市場差異化，自2013年成立來廣受市場好評。為擴大服務及迎接疫情後重組的旅遊市場，AsiaYo在2022實行新一輪融資計畫，受到投資人極大響應，共募得1,250萬美元資金，投資人中更包含業界領導性品牌如雄獅旅遊、Klook、阿里巴巴台灣創業者基金、濤略資本、中華開發、達盈管顧旗下創投、基石創投等，未來將整合各品牌夥伴的資源優勢，成為邊境開放後台灣OTA產業的領導性品牌。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示：「根據大數據顯示目前台灣旅遊產業的消費行為仍有80%是透過線下或直接與旅宿訂購，這也顯示OTA在未來有極大的市場前景，2020的一場疫情將已成熟的市場打亂，疫情後產業將面臨重組與創新，在獲得了諸多投資人的挹注下，我們將發揮科技平台的優勢，整合目前市場上散亂的物件，並垂直整合旅宿相關管理平台，充分發展科技旅遊的趨勢，未來2~3年內我們將成為台灣OTA產業的領導性品牌」。

AsiaYo在取得資金挹注後將積極佈局台灣及海外旅遊市場，以本身的科技資源優勢重整被疫情打亂旅遊供應鏈。2022下半年度會將策略核心放在人才招募、平台優化、拓展市場及深化差異性產品等四大面向：

人才招募方面AsiaYo將擴大徵才範圍，以優於市場行情的薪資水平，招募經驗豐富的旅遊、科技產業人才，不論熟悉飯店、民宿、露營市場的高手，行銷、資訊工程開發、甚至了解海外市場的人才，都是擴大招募的目標，為品牌的未來的發展打下深厚的根基。

平台優化的部分將運用品牌的科技優勢，整體員工中有科技工程師的佔比超越30%，持續優化目前的網站及app使用者介面，讓用戶的體驗流程更人性化，深化品牌核心「最懂你的亞洲訂房網」，除此之外面對邊境解封後的入境旅遊市場，AsiaYo除目前的中、英、韓等三大語系介面外，外來將增設更多語系介面，未來將讓更多外籍旅客體驗到台灣市場的特色旅宿。

拓展市場則將突破目前平台上的產品結構，持續經營AsiaYo最廣為旅客喜愛的民宿、露營、親子旅館等主題式特色產品，除此之外更將積極開拓連鎖旅館、星級飯店、集團式大型旅宿等多元產品，並積極與國內飯店業者合作，整合供應鏈串接資源，共同迎接疫後復甦的旅遊市場。

而AsiaYo也將運用科技平台優勢，持續深化投資特色旅宿的行銷宣傳，解決許多小型業者因沒有相關行銷資源而知名度不足的問題，讓更多優質的在地化旅宿商品提升市場能見度，期待國際旅遊市場復甦後能讓全世界都看到台灣之美。

面臨國境即將開放，AsiaYo也積極籌備海外旅遊市場佈局，鄭兆剛表示，隨著邊境開放，海外市場將會是AsiaYo在2023年的發展核心，我們正在積極準備日本、韓國及東南亞市場的房源，希望在未來可以提供消費者更多亞洲獨特的房源選擇。此次增資計畫中也讓AsiaYo有更多資源可以在日韓擴大版圖，我們在疫情前就已掌握日本充足的民宿房源，未來AsiaYo更將進一步計劃在日本的東京、大阪、北海道、沖繩、京都、福岡等六大熱門旅遊目的地拓展更多房源，挑選交通樞紐周邊的熱門星級飯店及商務旅館，為台灣旅客提供多元的住宿選擇。