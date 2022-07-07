大熱天每月多花2257元 抗暑三寶：冷飲、瓶裝水、短袖

上班族「抗暑大作戰」開打，將帶動龐大商機！從yes123求職網今（7）日公布的調查發現，為了今年夏天工作時消暑，估計上班族每月約至少增加2,257元的花費。

而在今年夏天，為了工作消暑而增加的消費，在可複選狀況下，主要依序有：「買冷飲」(72.7%)、「買瓶裝水」(52.7%)、「買短袖衣物或短裙(褲)」(41.4%)，以及「買防曬油」(40.4%)、「買電風扇」(37.1%)。

其他上班族的消暑方法，又分別為：「買冰品」(36.2%)、「買遮陽物品(帽子、陽傘)」(34%)、「買降溫噴霧劑」(23.6%)，以及「買果汁或水果」(21.9%)、「買墨鏡」(18.9%)。

此外，對於上班族來說，每逢天氣炎熱時的「小確幸」，就是能來杯手搖飲。此次調查發現，高達八成二透露，「有」喝手搖飲習慣。如果有購買習慣，預估「每個月」的消費金額，平均落在1,000元。

在可複選狀況下，若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要依序有：「原味茶類」(57.8%)、「(黑糖)珍珠、波霸奶茶(鮮奶)類」(35.1%)、「拿鐵類(指茶奶混合)」(24.4%)，以及「純果汁或果汁牛奶類」(22.4%)、「加檸檬汁類」(20.8%)。

其他喜好的手搖飲品項，又分別是：「其他加料類(椰果、仙草、紅豆、布丁、芋頭等等)」(16.3%)、「水果調味茶類」(15.1%)、「冰沙、豆沙類」(11.7%)，以及「冬瓜茶類」(10.4%)、「加多多類」(9.4%)。

上述高溫上工與消暑商機調查，是由yes123求職網於2022年6月22日到7月4日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,284份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%；至於企業部分，有效問卷共973份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。