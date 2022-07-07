華立6月與Q2營收創歷年同期新高 半導體電動車材料帶動

華立（3010）今日說明，2022年06月自結合併營收65.3億元，年增11.7 %、月增10.2 %，第二季合併營收達183.4億，較去年同期成長8.7%，華立6月、第二季營收創同期歷史新高，受惠半導體先進製程的關鍵耗材、電動車材料等需求穩健成長。

華立累計上半年合併營收達到378.5億元，較去年同期成長14.2%，法人預估全年營運可望推向新高峰。

華立表示，在經濟趨緩、地緣政治及中國封城等諸多負面因素干擾下，營收仍能維持成長實屬不易，在5G、AI、HPC、電動車等新興科技持續向前挺進下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、IC載板製程用高解析度乾膜及鋰電池上游材料、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能依舊維持水準，更大舉跨足綠電產業，太陽能電廠建置容量已達54MW，呼應全球的節能減碳永續潮流。

另外，華立提到，從日本引進的耐高溫尼龍材料，在車載LED照明及高速連接器的應用已大有斬獲，熱固性塑料則往汽車電機、煞車傳感器、卡鉗活塞、泵類等部件大力推進，在傳統汽車的材料供應鏈上，超前部署新能源車的零部件開發，更協同原廠切入電動車充電椿、車載電源等領域，持續開拓多元化的產業應用。

華立近年引進具優良之機械強度、耐熱性、低溫衝擊與防火特性的高機能工程塑料，已順勢打入美系電動車的供應鏈，並在原廠積極擴充產能的利多加持下，營收成長備受期待。

此外，華立目前在新能源車的佈局除汽車連接器外，在車載鏡頭、智慧車燈、毫米波雷達天線罩及驅動電機磁石封裝上也多所著墨。

華立也表示，同步配合MIH聯盟發展，協助客戶申請認證，在既有基礎上強化與各製造商的連結，共同掌握車市復甦的巨大商機。