受惠返台擴廠、建設潮 國產建材6月營收年月雙增

半導體大廠紛紛返台開啟擴建廠，國產建材實業（2504）公告6月集團營收為17.46億元，月增8.16%、年增9.16%；國內本業6月營收14.06億元，月增12.08%、年增24.83%，同樣也是年月雙增。

國產實業表示，雖然俄烏戰爭及全球通膨影響終端需求，半導體生產鏈已進入庫存調整階段，但相關科技大廠仍然加快擴產腳步，加上科技聚落與大規模的政府前瞻建設計畫，帶旺南科、竹科、竹南科等周遭房市，國產建材集團營運6月回到高檔期。

因此，國產建材實業6月集團營收達17.46億元，較上月的16.15億元，月增達8.16%；較去年同期的16億元，年增幅度高達9.16%。累計前6月集團營收達101.07億元，年減4.46%，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，則與去年累計營收相較，整體呈現相當穩健的營運態勢。

放眼下半年營運，國產實業指出，除了科技建廠的剛性需求，也掌握了全台各地的台商回流廠辦、指標建案興建以及藝術美建築等政府前瞻重大建設。以新北市的指標建案就供應了位於土城工業區的中華工程AI智慧園區開發案，將打造新北規模最大科技園區，還有新北最高摩天住宅「馥華艾美」、板橋百億都更大案「新美齊画世代」、以及房市一級戰區的板橋江翠重劃區、土城暫緩開發區等。

不僅如此，國產建材實業全台的28座混凝土廠，幾乎掌握了各區域最精華的指標建案，未來台南仁德廠預計在第四季營運之後，更將以卓越品質與高端混凝土供應力，搶攻台商回流科技建廠商機，也成為政府各地前瞻重大建設的強力後盾。