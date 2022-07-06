下半年運價仍維持高檔 陽明海運評等展望「穩定」

由於2022年陽明海運（2609）主要服務航線運價費率上漲，中華信評認為，陽明海運的利潤率與營運現金流量應有所改善。儘管中華信評預測，陽明海運在前述期間的貨運量將維持在相對平穩的水準，但全球主要港口長期壅塞與航運貨櫃短缺的情況，可能會使該公司在2022年底前的加權平均運價費率將維持在高檔。

陽明海運評等展望為「穩定」，中華信評認為，未來12個月陽明海運應可運用其強勁的獲利能力，與現金流量來降低借款水準，而強勁的運價費率將為此提供支撐。

此外，全球供應鏈物流的前景，則因中國的新冠肺炎清零政策，以及俄烏之間的衝突持續而更為黯淡。中華信評預期，前述情況並非常態，且應會在2022年下半年逐漸回歸正常，且運價費率可能會在2023年大幅修正。

基於法規面的考量，貨櫃航運業應仍會有限度的增加運能。儘管貨櫃航運業的新船舶訂單將在未來二至三年明顯成長，但更嚴格的環境法規，可能會限制全球貨櫃航運市場運能的成長。

陽明海運亦可能會在有效控管運能與成本管理方面面臨挑戰，其中包括採用其它低硫燃油的趨勢、為符合更嚴格的法規要求而改進的廢氣淨化系統、船速控制以及淘汰不必要的舊船舶。

此外，由於遠洋航運業者均分屬於三大貨櫃航運聯盟（2M，Ocean 與 THE），運能的增加將受到聯盟成員之間達成共識的限制。如此一來，運能增長的產業紀律應可獲得提升。

陽明海運的高業務波動性與資本密集度將持續對該公司的評等形成限制。中華信評認為，基於全球貨櫃航運服務的標準化性質且經常處於供需失衡的狀況，該產業將維持高度的波動性。

中華信評認為，透過締結航運聯盟來改善市場紀律的做法不太可能完全降低該產業的波動性。由於陽明海運的市場地位較弱，與較大型的同業相比，該公司應仍較易受到這類波動的影響。

此外，由於陽明海運欲藉由購買更節能的新船舶來擴大運能，該公司亦面臨日益嚴格的環保標準，這將使該公司長期難以在提升其市場地位，同時維持其改善後的借款槓桿比。