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勤誠出貨暢旺 6月營收創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

伺服器機殼廠勤誠（8210）今（6）日公告6月營收13.1億元，年增56%，續創單月歷史新高；累計上半年營收為48.7億元，年增17.16％，維持歷年同期新高。勤誠表示，第2季外部環境變化快速，雖將近一半的時間受到中國大陸封控措施影響，公司已於復工後積極安排生產及調配物流，致力於滿足客戶訂單需求，並同步優化三廠間的合作模式，在各項應對措施下，勤誠逆勢創下單月及上半年營收歷史新高紀錄。

研調機構TrendForce指出，第3季全球伺服器出貨量預期季增6.5％、全年出貨量年增5.1％，主要來自終端客戶需求維持及企業加速上雲的需求動能支撐。勤誠表示，今年整體大環境對於雲端應用需求依然強勁，且公司目前生產回穩狀況優於預期，三廠優化措施亦進展順利，搭配客戶訂單需求旺盛，持續看好全年營運表現，下半年營收有望優於上半年。

展望伺服器後市，伺服器著重雲端、高效能運算(HPC)、AI、5G邊緣等應用。根據DIGITIMES Research觀察，隨伺服器運算效能愈強，耗能亦隨之提升，市場對伺服器液體冷卻(Liquid cooling)方案的益發重視，以因應雲端資料中心因建置伺服器規模日益龐大的節能需求。勤誠亦將於下半年推出新一代液冷方案，以滿足市場需求。此外，針對少量多樣的客戶需求，勤誠持續著重伺服器機殼模組化設計，更快速打造多元產品組合，因應未來趨勢並強化產品競爭優勢。

勤誠 營收

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