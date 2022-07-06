中美晶、環球晶 6月、Q2營收創歷史新高

中美晶（5483）今（6）日公告6月合併營收72.6億元，月增4.9%、年增16.5%，第2季合併營收為202.7億元，季增8%、年增18%；旗下半導體子公司環球晶圓（6488）6月合併營收62.4億元，月增3.3%、年增15.4%，第2季合併營收175.4億元，季增7.6%、年增15.3%，雙雙刷新紀錄。

中美晶6月營收及第2季營收皆突破歷史新高，且較去年同期呈雙位數成長。其中，太陽能產品月營收為9.5億元，月增14.1%、年增15.1%，締造自2018年6月以來最高單月營收紀錄。太陽能產品第2季營收為25.9億元，季增10.4%、年增30.7%。

中美晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為390.4億元，較去年同期增加17.5%，締造歷史佳績。

環球晶圓單月營收及單季營收亮眼，顯示不受市場波動影響，皆創歷史新高。今年上半年環球晶圓的累計合併營收一舉突破330億大關，創下338.5億的歷史佳績，更較去年同期增加12.8%。

根據世界銀行研究報告，俄烏戰爭導致商品價格飆升和供應鏈中斷，經濟活動受阻、全球增長放緩，而半導體產業雖有部分消費產品需求減弱，但受5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐，成長動能預估將持續。此外，淨零排放政策也推升電動車需求，加速布建的基礎充電設施，預計將帶動第三代化合物半導體需求增加。

環球晶圓表示，啟動包含擴充現有產能(brownfield)和擴建新廠(greenfield)的雙軌成長策略，目前義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等廠區的現有產能擴充計畫皆順利進行。

環球晶圓日前宣布，將在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠，透過依客戶長約需求數量分階段建設、設備分批進駐，穩健擴大產能。

台灣自7月1日起調漲電費，環球晶與中美晶表示，將加速進行能源優化工程，以減少電力耗費及能源效率提升為首要之務，積極強化重大能源使用設備並持續改善追蹤。

中美晶表示，作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)，將運用其豐富經驗與垂直整合供應鏈的優勢，協助環球晶圓擴大興建太陽能電廠以同步提高綠色能源使用比例。除此之外，電費調漲預期將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，輔以政府規劃的2050淨零排放路徑，以太陽能為首的綠色能源獲得系統面及需求面的雙重支持，發展前景正面樂觀。