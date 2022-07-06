「TOYOTA一車一樹」冠名贊助「2022春浪海線‧台南」
TOYOTA長期支持台灣多元類型音樂發展，每年透過贊助方式支持各項音樂活動，包含音樂劇、Hito流行音樂頒獎典禮、大型歌唱選秀節目聲林之王等，希望藉由共襄盛舉的方式，傳遞TOYOTA品牌的熱情活力，鼓舞年輕族群勇敢創新、突破自我，體驗更豐富多元的生活樂趣。
今年更首度以「TOYOTA一車一樹」獨家冠名贊助台灣最具指標性的戶外大型音樂活動「春浪音樂節」。春浪音樂節今年邁入第17周年，活動宗旨「超愛地球、超愛音樂、超愛自己」從未間斷，與TOYOTA一車一樹守護台灣海岸環境永續發展的精神不謀而合，而2022年9月春浪海線‧台南，將移師美食之都-台南舉辦，選定安平漁光島海灘作為大自然舞台，邀請大家漫步海邊，享受最療癒、自在的音樂饗宴，與環境共生共榮。
除了音樂讓你嗨翻天外，春浪海線再度攜手質感文創市集，與台南特色美食攤位，搭配漁光島森林秘境露營體驗，讓民眾享受音樂狂歡之際，還可以在帳篷裡過夜，愜意大啖台南小吃，徜徉漫天星辰。而今年春浪也將延續公益精神，推出海線限量周邊商品，販賣所得捐贈予台南市政府，分配予需要之機關團體。
今年秋天，春浪海線首次前進台南開唱，活動集結「多元音樂Ｘ裝置藝術Ｘ市集露營」三大亮點，於漁光島海灘打造四個戶外舞台，9月24-9月25日連續兩天多種樂風(流行/搖滾/繞舌/爵士/雷鬼/電音/世界音樂)一次滿足，讓民眾於海邊日落中，感受音樂及大自然的療癒力量。
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