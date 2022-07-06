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和運租車門市導入TOYOTA TOWN ACE

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王牌「載」臨，最夯商用車TOYOTA TOWN ACE 加入和運租車門市。圖／業者提供
王牌「載」臨，最夯商用車TOYOTA TOWN ACE 加入和運租車門市。圖／業者提供

為滿足日趨多元的租車需求，和運租車今 (6) 日宣布導入今年在商用貨車市場掀起狂熱旋風的人氣輕型商用車「發財王牌」TOYOTA TOWN ACE。並以自排木床的車型規格，讓各行各業的頭家，或是有任何載貨需求的民眾都能輕鬆上手、靈活租用。

和運租車提供多種品牌與級距的商用貨車如HINO 300 (3.49T)、VERYCA (1.2L、1.5L)以及三菱DELICA (2.4L) 等，讓各行各業的頭家可以依照需求或業務性質，選擇2小時、半日租 (5小時)、商務租 (10小時)、日租甚至是包月的租車方案；或是提供一般民眾臨時載貨的彈性租車需求。

和運宣布將這輛未上市便造成市場廣大迴響的「發財王牌」TOYOTA TOWN ACE自排木床車型導入門市，除了為和運短租的商用車注入一股新血，車隊戰力更加齊全外，也成為首輛導入的自排車款，更廣的服務面向讓眾多習慣開自排車的客戶可以輕鬆上手。

TOWN ACE得力於超越同級的車身長度與寬度，創造出同級最大的貨床面積，無論是運載商品貨物、搬運大型家具或到市場擺攤，驚人載貨大空間絕對是頭家們的賺錢好幫手！靈巧的4.9m迴轉半徑，在各種路況都能輕鬆行駛，自由地穿梭在各地街頭巷弄。此外，TOWN ACE駕駛艙以平整化地板創造出寬闊的腿部空間，讓長途駕駛能夠舒適不易疲累，並採用連通式的座艙設計，可自由地於左右兩側上下車，行動更便利。

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